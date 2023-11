Afrique: 7e édition 'Articadeau' au Kram - Le plaisir d'acheter et d'offrir

Trente mille visiteurs attendus, en une semaine, à ce salon, où l'on verra quel type de cadeau choisir pour faire plaisir à son bien-aimé, mais aussi à celui avec qui l'on a des affinités.

Tout avec une panoplie d'articles artisanaux de qualité, proposés et commercialisés à des prix jugés être étudiés.

Parce qu'un cadeau rime souvent avec passion et générosité, la prochaine foire d'exposition Articadeau, sans cesse innovante et revisitée dans ses moindres détails, se veut une occasion qui mélange le plaisir d'acheter et l'art d'offrir ce qu'on aime à un parent ou un ami: sa mère, son père, son bien- aimé ou quelqu'un avec qui l'on a des affinités.

Ainsi, la 7e édition des Journées Articadeau, organisée par l'Office national de l'artisanat, en partenariat avec la Fédération nationale de l'artisanat et la société des Foires internationales de Tunis, se tiendra du 17 au 22 de ce mois au Parc des Expositions du Kram.

« Que ce soit pour un cadeau de fin d'année ou encore pour nouer des relations d'affaires, "Articadeau" est l'événement phare marquant la fin d'année, dont profitent visiteurs, entreprises et professionnels.

Un rendez-vous qui réunira plus de 100 adresses qui offrent à voir un artisanat tunisien d'excellence», précise le document présenté, à cet effet, au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue, mardi dernier au «Hub design», au siège de l'ONA à Denden.

30.000 visiteurs attendus

M. Faouzi Ben Hlima, directeur général de l'ONA, a fait part de l'intérêt croissant du Salon Articadeau et son rayonnement à l'échelle aussi bien nationale qu'internationale.

On lui a demandé quel est le niveau d'attractivité de ce Salon, pour confirmer tout l'intérêt à rassembler massivement de monde parmi les visiteurs et les curieux avides de découvrir les nouvelles facettes de l'artisanat tunisien.

Selon lui, 30.000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous annuel d'envergure : «On a envoyé des invitations officielles à plusieurs sociétés et organismes tunisiens.250 entreprises seront présentes à l'occasion de la journée B2B. On a mis en place une plateforme virtuelle pour l'inscription et la visite de ce Salon et entamé une campagne médiatique d'information et de sensibilisation».

Ce serait, alors, très utile de réunir, sous une même vocation, artisans et commerçants. Et M. Ben Hlima de développer certains aspects du Salon, tenant compte de son attractivité grandissante : «Il y aura des milliers de produits variés aux spécificités tunisiennes, à l'instar des articles de cadeaux. Aussi, la période semble propice, en ce mois de novembre, où les gens auront le temps pour choisir leur cadeau de fin d'année».

L'accent a été mis, ici, sur la nécessité de réviser le rapport qualité-prix, tout en prenant en considération la cherté de la vie et l'érosion du pouvoir d'achat du citoyen.

A ce niveau, l'Office a organisé plusieurs campagnes de sensibilisation et d'encadrement des artisans et maîtres-créateurs, afin qu'ils confectionnent des produits qui soient en conformité et en adéquation avec le pouvoir d'achat du Tunisien.

«Mais aussi selon le besoin réel du consommateur tunisien que ce soit au niveau de la qualité ou du prix de vente final», précise son directeur général.

Les moments forts du Salon

Par ailleurs, «Articadeau» aura également à réserver des contacts d'affaires B2B.

En marge de cette manifestation, une journée spéciale de rencontres professionnelles aura lieu, entre artisans participants, acheteurs professionnels de divers secteurs et représentants d'établissements publics, pour passer des commandes de cadeaux de fin d'année ou acquérir du mobilier et du matériel pour leur siège, mardi prochain, à partir de 11h00, au parc du Kram.

Un espace B2B d'orientation et de conseil spécialement mis à la disposition des professionnels tout au long du salon pour rencontrer plus de 100 exposants grâce à une visite guidée assurée par des experts du secteur de l'artisanat.

Une belle occasion pour découvrir plus d'une centaine de créateurs et maîtres-artisans de toute la Tunisie, prêts à adapter leurs offres aux besoins des professionnels du décor, du design, de l'ameublement...

Dans ce contexte, des invitations ont été adressées aux ministères et structures publiques pour participer à cette journée professionnelle, conformément aux recommandations de la séance de travail ministérielle du 15 février 2016, les appelant à consacrer au moins 20% de leur budget à l'acquisition de produits d'artisanat locaux.

Ainsi 148 exposants issus de 19 gouvernorats, en augmentation par rapport aux années précédentes, seront répartis sur 141 stands couvrant au total une superficie de 1.900 m2.

Parmi les moments forts du Salon, l'aspect B to C, ouvert au public pour l'acquisition de cadeaux de fin d'année et celui B to B, auxquels sont conviés acheteurs publics, secteur bancaire et financier, restaurateurs et hôteliers, maisons d'hôtes et grandes surfaces.

Volet digitalisation et organisation d'accès au salon, il y aura un système de badges «Badging» à destination des exposants, des acheteurs professionnels et des journalistes, ainsi que des plateformes d'échange et interaction mises en ligne. Enfin, l'idée d'organiser prochainement un nouveau salon professionnel, de standing «expert», dans sa première édition en début du mois de novembre 2024 a été également avancée, par M. Ben Hlima, «comme une petite expérience».

Ce sera, a priori, une seule journée de chaque année, où des acheteurs étrangers, mais également tunisiens, seront conviés avec la société partenaire des Foires Internationales de Tunis, la CAM, mais aussi la Fédération nationale de l'artisanat et de nombreux bailleurs de fonds qui sont partie prenante de l'organisation.

«Du reste, on espère que ce sera une réussite pour la Tunisie, conclut le directeur général de l'ONA.