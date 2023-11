Tunisie: SDS-EXPO 2023 - Une vitrine du supply chain, de la distribution et du delivry service

Le Salon SDS-EXPO 2023, s'est tenu le 1 et 2 Novembre 2023 à Tunis, cet événement a réuni les acteurs clés du secteur du transport, de la logistique et de la supply chain autour du thème «La digitalisation des activités logistiques, quel impact et quel retour sur investissement ».

L'objectif de ce salon est de faciliter les échanges entre les professionnels du secteur, les industriels et les distributeurs afin de favoriser les opportunités d'affaires et de trouver des réponses aux enjeux économiques actuels.

En plus de la partie exposition, SDS-EXPO 2023 a proposé des conférences de haut niveau, des démonstrations ainsi que des rendez-vous B2B, offrant ainsi une occasion unique aux participants de partager leur expertise et de découvrir les dernières tendances de la digitalisation.

Aujourd'hui, relever ces défis implique de considérer les aspects humains, technologiques.

Parmi ces défis figurent la nécessité de la digitalisation pour gagner en agilité, assurer la cyber sécurité pour protéger les systèmes d'information et les données, atteindre la satisfaction client en tant que priorité absolue et maitriser la gestion des risques liés à la chaîne logistique.

De ce fait, la mise en place d'un solide ensemble de technologies couvrant l'ensemble de la supply chain constitue l'une des clés pour atteindre cet objectif.

SDS-EXPO 2023 a été dans ce cadre une vitrine exceptionnelle pour les métiers de la filière du transport et de la logistique.

L'événement a permi de favoriser les rencontres entre professionnels et de donner une visibilité à ces secteurs en pleine évolution.

Le salon qui s'adresse aux acteurs de l'industrie, du commerce et de la distribution à la recherche de solutions pour développer leurs projets, améliorer leur compétitivité a proposé des solutions qui permettent à l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement, allant des prestataires de transport et de logistique aux nouvelles technologies, en passant par les équipementiers, le conditionnement et l'emballage, l'immobilier, la manutention, la sécurité, la sûreté, la cyber sécurité, le conseil, la formation et les services aux entreprises.

Des conférences et des tables rondes de haut niveau ont organisées tout au long du salon, permettant aux participants d'échanger, de comprendre les enjeux actuels et les dernières tendances, de partager leur expérience et de réfléchir aux évolutions technologiques de demain.

Pour cette édition, le programme complet axé sur les problématiques de la logistique, les nouvelles pratiques digitales.

Ce salon a été un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du secteur, en offrant une occasion de découvrir les dernières innovations, d'échanger avec des experts et de participer à des débats sur les enjeux du transport et de la logistique.