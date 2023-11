Congo-Brazzaville: Action de l'Etat en mer - Définir les axes de collaboration de 2024

A l'issue de l'échange avec le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, le 15 novembre à Brazzaville, la représentante du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Adama-Dian Barry, a indiqué que les deux institutions vont mettre en place un groupe de travail pour définir les axes de collaboration à explorer dès le début de l'année prochaine.

A propos de la collaboration entre le Pnud et le Secrétariat permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, la diplomate onusienne, Adama-Dian Barry, a évoqué des perspectives conduisant à une meilleure maîtrise de toutes les activités économiques qui se passent dans les eaux maritimes et continentales.

Les axes de coopération, a-t-elle expliqué, seront tirés de la Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales en cours d'élaboration. Celle-ci déterminera un agenda national sur la gestion des questions maritimes et des eaux continentales qui relèvent de son mandat. Par ailleurs, cette coopération vise l'opérationnalisation de sa mission à travers une prise en compte des acteurs évoluant dans les secteurs formel et informel.

A ce propos, la représentante du Pnud a souligné la nécessité d'accompagner ces acteurs pour une meilleure sécurité sur ces eaux, un meilleur développement des activités qui s'y déroulent, et une sensibilisation pour une plus grande connaissance de la population et de tous les acteurs pour permettre au Secrétariat permanent de jouer pleinement son rôle dans la diversification économique du pays.

Pour Adama-Dian Barry, la mer et le fleuve sont des axes centraux de cette diversification, rappelant, par ailleurs, que le Pnud s'occupe de la promotion de l'accélération de la lutte contre la pauvreté, donc, de toutes les questions liées au développement de l'économie et à la réduction de la vulnérabilité.