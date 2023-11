Afrique: 2e conférence africaine des startups - Le Congo confirme sa participation

L'ambassadeur d'Algérie, Azzedine Riache, a annoncé, le 15 novembre, à Brazzaville la participation du Congo à la deuxième édition de la conférence africaine des startups qui aura lieu du 5 au 7 décembre prochain à Alger.

Le diplomate algérien a donné l'information à la sortie d'une audience avec le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo. « Je viens d'avoir l'honneur et le plaisir de rencontrer le ministre chargé des Postes, avec qui nous avons échangé. A cet effet, il a confirmé sa participation à la deuxième édition de la conférence africaine des écosystèmes des startups prévue du 5 au 7 décembre prochain. Cela témoigne de cette tradition de coopération, de concertation, de collaboration entre les deux pays sur toutes les questions qui les intéressent, notamment sur les questions régionales et continentales d'intérêt commun et l'intégration économique africaine », a expliqué l'ambassadeur Azzedine Riache à la presse.

Cette deuxième édition sera une opportunité de réunir l'ensemble des décideurs politiques, des entrepreneurs et des innovateurs de différentes parties de l'Afrique et du monde, en vue de consolider la coopération et le partage des expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'innovation... Aussi favorisera-t-elle le renforcement du rôle des jeunes dans la mise en oeuvre de projets innovateurs et émergents qui contribueront au développement durable en Afrique.

Par ailleurs, les deux personnalités ont évoqué la mise en oeuvre de l'accord bilatéral qui a été signé entre les deux pays en 2017, lors de la septième commission mixte en matière de coopération, des postes, des télécommunications, des technologies d'information et de communication. « C'est un accord qui prévoit un programme de coopération très ambitieux, mais malheureusement qui est resté sans exécution sur le terrain. Ce qui constitue l'objet même de ma démarche qui est de voir ensemble comment réfléchir sur les voies et moyens de mettre en oeuvre cet accord. Il nous faut mettre nos forces en synergie, échanger nos expériences, nos expertises et mettre à profit nos capacités, nos potentialités dans les secteurs des postes, de télécommunications afin de répondre à l'objectif et à la volonté de nos autorités politiques de fonder un partenariat économique solide, durable et mutuellement avantageux », a indiqué Azzedine Riache.

S'agissant de l'apport de son pays en matière de formation, l'ambassadeur algérien a fait savoir que la formation et la ressource humaine sont un volet très important. De par son expérience dans l'assistance technique et le renforcement des capacités à travers des instituts de formation de haute qualité, l'Algérie entend accompagner le Congo dans la formation des jeunes startups. « L'Agence nationale de développement et des startups vient d'être mise en place. Nous avons une expérience avérée en ce domaine. Nous pouvons et nous voulons la partager avec nos amis au Congo, échanger nos expériences en matière de startups », a dit Azzedine Riache.