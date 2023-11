Afrique: CAN seniors hommes de handball - Le Congo logé dans le groupe B

Au terme de la cérémonie de tirage au sort de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de handball qui s'est déroulée le 15 novembre au Caire, en Egypte, les seize équipes qui prendront part à cette compétition connaissent déjà leurs adversaires. Les Diables rouges du Congo sont placés dans le groupe B, en compagnie du pays hôte, l'Egypte, de la Guinée et du Cameroun.

L'équipe nationale du Congo de handball, dans la catégorie des séniors hommes, marque son retour sur la scène continentale à travers le championnat d'Afrique qui aura lieu du 19 au 29 janvier 2024, en Egypte. Le Congo est, en effet, logé dans le groupe dit de la mort. Toutefois, la sélection congolaise a toutes les chances de jouer sa partition et sortir tête haute de la phase de poules. Absente depuis près de quatre ans de la scène continentale, l'équipe nationale seniors hommes était « abandonnée », selon certains fans du handball. Les prouesses des équipes masculines lors des récents championnats d'Afrique des clubs ont sûrement mis en exergue le talent des athlètes congolais dont la dernière compétition remonte à 2020.

Le Congo est beaucoup attendu sur le plan continental. Un retour séduisant à la CAN serait la seule motivation du staff technique et des joueurs qui seront retenus pour la compétition. Un accompagnement conséquent des supporters et autorités doit être manifeste avant et pendant la compétition. La détermination et l'engagement collectif des Congolais produiront des bons fruits, à condition que les moyens soient réunis pour permettre à l'équipe de bien se préparer.

%

Le pays hôte et tenant du titre, l'Egypte, fait partie des grands d'Afrique. Depuis qu'elle a détrôné la Tunisie sur son sol en 2020 lors de la 24e édition, l'Egypte fait, en quelque sorte, la loi sur la scène africaine.

Vainqueur de la Coupe du président pendant sa dernière participation, en 2020, face à la Guinée (25-23), le Congo est appelé à rééditer sa domination devant ce pays l'année prochaine afin de confirmer sa suprématie.

Quatrième meilleure nation d'Afrique au tableau d'honneur de la CAN avec une médaille d'argent et une autre en bronze, comme son adversaire (le Cameroun), le Congo ne livrera que des derbys de haut niveau lors de la phase de poules de cette compétition.

Notons que le groupe A, pour sa part, est constitué du Cap-Vert, de la République démocratique du Congo, de la Zambie et du Rwanda. Dans le groupe C, l'on retrouve le Maroc, l'Algérie, le Gabon et la Libye. La Tunisie, l'Angola, le Nigeria et le Kenya font partie du groupe D.