Afrique: Brillant en petites catégories - Amara Diouf, la surprise du chef à la CAN 2023 ?

Il est resté muet, hier, lors de la victoire du Sénégal (4-1) contre la Pologne, en match comptant pour la deuxième journée du groupe D de la Coupe du monde U17 (Indonésie : 10 novembre-2 décembre), mais Amara Diouf a marqué les esprits. À 15 ans, le capitaine des « Lionceaux » excelle avec les petites catégories. Vainqueur de la Can U17 2023 et meilleur buteur de la compétition, le pensionnaire de Génération Foot connaît une nette progression qui le mène en équipe nationale A où il pourrait être la grande surprise à la Can 2023, en Côte d'Ivoire.

L'équipe nationale U17 du Sénégal a bien entamé la Coupe du monde U17 qui se déroule actuellement en Indonésie (10 novembre-2 décembre 2023). Les « Lionceaux » ont réussi des débuts fracassants en battant (2-1), samedi, le favori argentin. Et comme on s'y attendait, Amara Diouf a enfilé le costume de héros. Auteur d'un doublé, la pépite sénégalaise, attendue comme l'une des grandes attractions de cette compétition, a déjà ébloui son monde. Les projecteurs sont plus que jamais braqués sur lui et le pensionnaire de Génération Foot compte bien continuer à étinceler.

Talent précoce, Amara Diouf, qui tâtait le ballon à l'école de foot de son père (Solar Fc à Pikine), a très tôt quitté les mains expertes de ce dernier, a été poli à Génération Foot, sous l'oeil attentif de Mady Touré. Là, il a connu une ascension fulgurante. Très tôt surclassé, le Pikinois s'est aguerri en s'entraînant avec l'équipe première qui joue les premiers rôles dans l'élite du foot sénégalais avec 3 titres de champion depuis l'instauration du football professionnel.

Progression fulgurante

Le grand déclic s'est produit lors de la Can U17 qui s'est tenue du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie. L'attaquant, âgé alors de 14 ans, a profité de cette compétition pour en mettre plein la vue aux scouts et autres recruteurs venus dénicher la perle rare. Auteur de 5 buts, dont deux doublés, Amara Diouf a permis au Sénégal de poursuivre son hégémonie dans le foot africain en dominant le Maroc en finale (2-1). Tranchant avec les petites catégories qu'il a eu à porter à bout de bras, le capitaine des « Lionceaux » U17 s'est taillé le manteau d'un véritable leader. Sa progression continue et fulgurante devrait le mener au saint des saints : l'équipe nationale A. Pour cela, il doit convaincre le sélectionneur national, Aliou Cissé.

Pour le Docteur Mohamed Ghandour, le débat sur la possible sélection en équipe nationale A d'Amara Diouf est compréhensible dans la mesure où le capitaine des « Lionceaux » a des atouts. Selon le consultant de la Rts, Amara Diouf est un phénomène de précocité. « Il est bon des deux pieds. On l'a vu contre l'Argentine et pendant la Can U17. Pour moi, le débat est la place de qui il pourrait prendre en équipe nationale. Sur ce couloir gauche, il faut oser. Ce gamin, par rapport à son âge et ses aînés en équipe nationale senior, est meilleur que la plupart des joueurs qui sont aujourd'hui présents sur ce couloir gauche et qui peuvent prétendre à être titulaires à ce poste-là », assure-t-il. À son avis, Amara Diouf n'aurait aucune difficulté à s'intégrer dans l'effectif des « Lions » A. « Il a montré qu'il est un leader technique et tactique. Il a beaucoup de caractère. C'est quelqu'un qui pourrait rapidement s'intégrer dans un effectif senior. Il est très intelligent ; on le voit dans son comportement, au niveau du jeu, avec l'équipe », confie-t-il.

Demba Varore, journaliste à Sports News Africa, qui a eu à observer Amara Diouf depuis un certain temps, loue ses qualités. « C'est un joueur avec un très fort potentiel qui montre de la technique, de la puissance et de la maturité. Il a fait une excellente Can U17 et démarre très bien le Mondial. S'il continue sur cette dynamique, le voir à la Can 2023 ne serait pas un scandale », affirme le journaliste qui décèle chez Amara Diouf des qualités que Sadio Mané et El Hadji Diouf n'avaient pas à leur âge : « La vitesse, le crochet facile, la puissance, une bonne frappe... ». Cependant, pense-t-il, il devrait s'améliorer sur « les combinaisons et les passes en profondeur ».

A Aliou Cissé le dernier mot

Pour Varore, c'est un avantage d'avoir ce profil de jeunes talentueux dans les grandes compétitions. « Cela met une douce pression à certains anciens et donne encore plus de motivation aux autres jeunes footballeurs du pays. De plus, Amara joue sur le côté gauche, et à ce niveau, on n'a pas une multitude de solutions. Donc, sportivement, ça peut se défendre », dit-il.

Au moment où Sadio Mané entame le crépuscule de sa carrière, le rédacteur en chef adjoint de Sports News Africa pense que « voir un autre jeune sous le feu des projecteurs serait une bonne chose ». Cela augmenterait, selon lui, la valeur moyenne d'un footballeur sénégalais.

Dans un secteur offensif qui souffle le chaud et le froid, la fougue et l'insouciance du gamin de Déni Biram Ndao donneraient du charme à l'équipe et raviveraient la flamme de la concurrence. En sus, l'attaquant, âgé actuellement de 15 ans, 5 mois, dispose de grosses qualités qui constituent un plus pour l'attaque. Son arrivée dans la « Tanière » serait ainsi une récompense aux gros efforts consentis chez les petites catégories au Sénégal et participerait ainsi à la valorisation de la formation « made in Senegal ».

Cependant, estime le Docteur Mohamed Ghandour, le dernier mot revient à Aliou Cissé. « Amara ferait un très bon remplaçant sur le côté gauche. Je ne dirais pas qu'il pourrait tenir un match de 90 minutes, mais il pourrait être une alternative dans des matchs où on pourrait avoir besoin d'apporter un peu de folie. On va dire ce surplus d'insouciance sur ce côté gauche », suggère-t-il. Demba Varore est du même avis. Tout dépend, selon lui, du projet du sélectionneur national, de sa vision d'un groupe et des grands tournois qu'il commence à bien connaître.