Sénégal: Kaffrine - Wilane et Sow veulent faire de Macky Sall le parrain de la sphère administrative

Kaffrine — Le président du conseil départemental de Kaffrine (centre), Abdoulaye Wilane, a déclaré qu'il envisage, avec le maire de cette ville, Abdoulaye Saydou Sow, de faire du président Macky Sall, le parrain de la sphère administrative de la capitale du Ndoucoumane.

"(...) nous avons, avec le maire de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow envisagé de porter cette proposition forte, de donner le nom de la sphère administrative régionale de Kaffrine au président Macky Sall, a-t-il révélé.

"La région de Kaffrine a rattrapé énormément de retards depuis plus de cinquante ans et le président de la République, ce n'est pas démagogique de le dire, a fait à Kaffrine, ce qu'il n'a pas fait nulle part ailleurs, ni à Fatick, son berceau natal, ni à Matam, son royaume d'origine", a-t-il témoigné dans un entretien accordé à l'APS.

Il a souligné que le président Sall a réalisé à Kaffrine "beaucoup de chantiers, dont la sphère administrative, dont nous voulons qu'elle porte [son] nom", a-t-il rappelé.

"Nous pensons que s'il n'y avait pas Macky Sall comme président de la République, on n'allait pas savoir l'utilité, l'intérêt que notre pays a d'avoir des sphères ministérielles (...)".

Il ajoute que "s'il n'y avait pas Macky Sall, qui a réalisé la première sphère administrative régionale praticable ici à Kaffrine, le Sénégal n'en aurait pas égrené", a insisté l'ancien maire de Kaffrine.

En autres réalisations à l'actif du chef de l'Etat dans la région, il a cité l'hôpital Thierno Birahim Ndao, le Lycée d'intégration pour l'équité et la qualité (INEQ), le campus de Kaffrine de l'université Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass (Ussein), les infrastructures routières dans la région, le programme d'urgence de développement communautaire (PUDC)...

Il n'oublie pas non plus les infrastructures pastorales, la réalisation de fourrières et munis abattoirs dans la région, le lycée d'excellence, les projets hydrauliques, la construction de la compagnie de gendarmerie et celle de la brigade de gendarmerie et du commissariat de Koungheul....

Il a plaidé pour la mise en oeuvre du Programme de modernisation des villes( Promovilles), la poursuite du Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes avec le démarrage des activités du domaine agricole communautaire de Boulel.

Il souhaite aussi la réalisation du Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme (CEDAF), la mise en place d'un complexe frigorifique, la gestion et la préservation des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique, etc.

Il a assuré que le département de Kaffrine était "prêt à accueillir avec beaucoup d'enthousiasme, de satisfaction et d'engagement" le président Macky Sall, à l'occasion de la visite qu'il effectue dans la région ce jeudi, dans le cadre de sa tournée économique.

Avec ce déplacement, il en sera à sa septième visite dans la région pendant les douze ans qu'il a passés à la tête du pays.

Tout cela lui fait dire que cette visite est "historique", car le président Sall vient "constater de visu les traces et les marques qui portent son empreinte et qui transforment le visage de notre région".