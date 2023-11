Sénégal: Kaffrine - Les élèves du lycée Babacar Cobar Ndao invités à cultiver la propreté

Kaffrine — Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et maire de kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow, a invité, mercredi, les élèves du lycée Babacar Cobar Ndao à intégrer la propreté à leurs comportements de tous les jours.

"Je suis le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Je constate qu'il y a beaucoup de déchets, mais dans les jours à venir, une équipe de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) va venir désherber et mettre le lycée Babacar Cobar Ndao à zéro déchet, comme nous sommes en train de le faire [dans le cadre du programme] Sénégal zéro déchet", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait en marge d'une cérémonie de réception d'une salle informatique dotée d'ordinateurs, offerte à ce lycée par la mairie de Kaffrine à travers son partenaire, le Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT).

Il a promis qu'une équipe de la Sonaged sera mise à la disposition de l'établissement scolaire pour "travailler jouir et nuit à sa propreté".

Nonobstant cela, il a déclaré que les élèves de Babacar Cobar Ndao doivent intégrer la culture de la propreté dans leurs comportements de tous les jours.

Selon lui, les élèves ne doivent pas seulement laisser les agents de la Sonaged faire le travail, mais doivent eux aussi s'impliquer sur la base d'un "calendrier bien déterminé". C'est une manière selon lui de "bien former nos enfants".

Accompagné du gouverneur de la région de Kaffrine, El Hadj Bouya Amar, du président du conseil départemental, Abdoulaye Wilane, de l'inspecteur d'académie, Abdoulaye Wade, Abdoulaye Saydou Sow a été accueilli par l'administration du lycée, les professeurs et les élèves.

« J'ai été agréablement surpris de l'accueil et de l'organisation des acteurs de l'école. Nous sommes profondément attachés à l'éducation, le président du conseil départemental et moi. Nous avons commencé un certain nombre d'efforts et on va les poursuivre en tant que fils de la région et anciens élèves du lycée", a-t-il souligné.

"C'est vrai, aujourd'hui, c'est la salle informatique. Je dois remercier le directeur de la FDSUT qui a fait un excellent effort. Moi-même je vais m'engager à climatiser la salle et renforcer le dispositif matériel sur place", a-t-il promis.