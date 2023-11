Cote d'Ivoire: Exportation des produits alimentaires - L'assemblée nationale annonce une exonération de taxe pour l'exercice 2024

En septembre 2023, l’Etat ivoirien a suspendu à titre conservatoire l’exportation du riz local et du sucre jusqu’à la fin de cette année, en raison des fortes tensions que subissent les prix sur le marché local. Le taux d’inflation global annuel, ce même mois, a atteint 4,9%. Rapporte l’Agence Ecofin.

Selon cette source, la Commission des affaires économiques et financières (Caef) a annoncé l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits alimentaires naturels destinés à la consommation pour l’exercice 2024.

Cette annonce fait suite à l’adoption à l’unanimité du budget 2024 et l’annexe fiscale par l’Assemblée nationale, le 11 novembre 2023. Cette exonération de taxe concerne, entre autres, le maïs, le sorgho, le riz à l’exception du riz de luxe, le poisson non transformé et la viande à l’état frais.

Une mesure qui intervient dans un contexte où le gouvernement ivoirien s’est engagé à court et moyen termes à préserver le pouvoir d’achat des populations et à contenir les effets de la hausse des prix. En septembre 2023, il a suspendu à titre conservatoire l’exportation du riz local et du sucre jusqu’à la fin de cette année, en raison des fortes tensions qu’ont subies leurs prix sur le marché local. Le taux d’inflation global annuel, ce même mois, a atteint 4,9%.

Outre les produits alimentaires, une exonération de droits de douane sur l’importation de tout équipement ou matériel de production d’énergies renouvelables sera également accordée aux entreprises qui investissent dans le secteur sur la période sous revue, a indiqué le Caef

Pour rappel, le Budget pour l’exercice 2024 de la Côte d’Ivoire s’élève à 22,1 milliards de dollars avec pour orientation la transformation structurelle de l’économie et la couverture des besoins sociaux et sécuritaires. Dans la même veine, l’Etat ivoirien entend maintenir le rythme de la croissance économique qui devrait se situer à 7% avec un taux d’inflation qui devrait baisser pour atteindre