Sénégal: Ouverture du Digital African Tour – Plaidoyer pour une mobilité urbaine durable

ouverture de la 11ème édition du Digital African Tour (DAT) les 16 et 17 novenbre 2023 à Dakar

« Villes africaines durables : Mobilité urbaine, accélérateur de croissance ? », c'est le thème de la 11éme édition du Digital African Tour (DAT). Cet événement dédié aux acteurs clés de la mobilité et du développement urbain durable en Afrique se tient les 16 et 17 novembre à Dakar et est organisé par CIO mag, média panafricain dédié au numérique en Afrique en partenariat avec le Conseil Exécutif des Transports Urbains Durable (CETUD).

Selon Amadou Hott, envoyé spécial de l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique et Directeur de la Banque Africaine de Développement, l'avenir de l'Afrique est incontestablement urbain.

En 2020, la part de la population du continent vivant dans les centres urbains est passée de moins d'un tiers à 42% d'ici 2032, ainsi la moitié des africains vivront dans des centres urbains, poursuit-il.

Monsieur Hott affirme que les villes africaines sont devenues des pôles de dynamisme économique et génèrent plus de 55% du PIB du continent et ce chiffre devrait augmenter considérablement dans les décennies à venir.

Cependant, Dr Thierno Birahim Aw, Directeur Général du CETUD a décliné trois défis qui selon lui, paraissent les plus importants, notamment les défis démographiques, urbanistiques et économiques.

A l'en croire, si on prend l'exemple de Dakar, « nous étions 400 000 habitants en 1970, aujourd'hui, nous sommes presque à 7000000 d'habitants soit une superficie extrêmement brut du territoire national ». Ainsi ce défi démographique pose de réelles contraintes à la mobilité urbaine, estime-t-il.

En effet, Monsieur Aw indique que le Sénégal s'engage depuis plusieurs années dans la voie de la mobilité urbaine durable et Dakar incarne tout particulièrement les enjeux d'une ville en pleine expansion aux défis nombreux. La congestion du trafic routier et les besoins croissants des citoyens exigent des réponses audacieuses.

A cet effet, notre v+ision, dans une dynamique de contribution significative à la transformation urbaine et infrastructurelle pour une économie inclusive et décarbonée, est d'articuler concomitamment les objectifs de transition vers une mobilité propre et intelligente, assure M Aw.

Le Directeur du CETUD d'annoncer que dès 2026, le Sénégal avec le Train Express Régional et les Bus Rapide Transit aura un réseau de structure métropolitain bien défini avec une masse transit durable.

Mouhamadou Diallo, fondateur de Cio Mag, des Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA) et des Digital African Tours (DAT), pour sa part, souligne l'importance du Digital African Tour. Selon lui, "L'Afrique est au seuil d'une transformation majeure et nous sommes à un tournant décisif, avec une population en constante croissance et des défis économiques de grande envergure. La mobilité urbaine est une pierre angulaire de ce changement."

Charléne Kouassi, managing director à Movin'On LAB Africa, porte l'accent sur le coût des transports qui est très important pour les usagers. « Le coût d'investissement aussi en infrastructures est important, mais grâce à la planification urbaine, je pense qu'on peut véritablement faire la différence et réduire significativement le niveau d'émission »

Dans la même foulée, Monsieur Adnane Ben Halima, Vice-président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa insiste sur l'impact environnemental parce qu'il estime que c'est un sujet qui est très important sur la transition énergétique. En effet, c'est devenu un enjeu dans plusieurs régions du monde et surtout dans notre région qui est la plus impactée ici sur le continent, en atteste M. Halima. Dès lors, il prône pour l'utilisation des véhicules électriques et intelligents bien que certaines personnes vont dire que c'est encore tôt pour notre continent.