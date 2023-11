Afrique: Dr Konadjé apporte sa contribution au football ivoirien

Dr Konadjé met sa plume sur le tapis vert

Sorti à Paris le week-end dernier, l'ouvrage du Dr Jean-Jacques Konadjé a été présenté aux lecteurs, ce 15 novembre, au Radisson Blu. Devant un parterre de personnalités dont des célébrités du monde du foot, l'écrivain a montré, comme à son habitude, que les grands événements qui touchent au quotidien de la Côte d'Ivoire et les enjeux mondiaux sont une source d'inspiration pour lui.

Muni de son numéro six intitulé " Foot-Ivoire: entre passion et patriotisme ", Jean-Jacques Konadjé, par de subtiles passes et coups francs bien tirés, a su remonter, tel un milieu de terrain aguerri, aux origines premières du football comme jeu de balle, pour ensuite faire voir les différentes mutations que ce sport a connues. Méthodique et précis, son approche holistique du sport-roi présente les influences géopolitiques subies par le foot au fil des époques et des siècles avant sa structuration en Angleterre jusqu'à sa grande popularité et son implantation en Côte d'Ivoire via Grand-Bassam...

Le fédération ivoirienne de football (Fif) qui s'est associée à cette dédicace-présentation de livre, n'est pas sur le banc de touche dans l'ouvrage du Dr Konadjé. En effet, à travers les grandes dates du ballon rond en Côte d'Ivoire, des passes décisives sont faites à constitution de l'équipe nationale en 1954, à la naissance de la Fif en 1960, aux derbys Asec Mimosas et Africa Sport National et bien évidemment aux aventures footballistiques des pachydermes de l'équipe nationale " Les Éléphants". Qui, au fil des compétitions internationales ont permis a tout un peuple d'exprimer sa ferveur sportive, son patriotisme et sa capacité à transcender les clivages pour la cohésion nationale.

Des icônes des interviewes qui émaillent " Foot-Ivoire: entre passion et patriotisme " étaient présentes, et il faut féliciter l'auteur pour avoir recueilli des témoignages de stars du ballon rond comme Gnahoré Bernard, Manglé Eustache, les frères Bahoua, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, Youssouf Fofana, Hamed Ouattara et bien d'autres...

Les dirigeants du football ivoirien comme les présidents Jacques Anouma, Idriss Diallo, Roger Ouégnin ainsi que des ministres Alain Lobognon et Albert François Amichia n'ont pas été en reste et ont apporté la contribution de leur vécu footballistique.

À moins de deux mois la 34e édition de la Can organisée du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, Dr Konadjé avec son " Foot-Ivoire: entre passion et patriotisme " a le mérite d'offrir aux lecteurs et férus de football un ouvrage scientifique racontant de façon exhaustive l'histoire du football au pays de Laurent Pokou.