Seychelles: COI - Appel à des propositions pour des projets visant à renforcer la résilience côtière aux Seychelles et dans la région

La société civile des Seychelles est invitée à proposer des projets qui contribueront à renforcer la résilience côtière dans le sud-ouest de l'océan Indien.

Une experte de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), Adele De Toma, a déclaré mercredi à la SNA que l'appel à propositions est lancé dans le cadre du projet de résilience des zones côtières de l'océan Indien (RECOS).

"L'objectif global du projet RECOS est de renforcer la résilience des écosystèmes côtiers dans les pays de l'ouest de l'océan Indien, dans le cadre duquel figurent deux autres objectifs visant à soutenir la mise en oeuvre de l'approche de gestion côtière et également à mettre en oeuvre des projets innovants de restauration et d'utilisation durable des écosystèmes côtiers et marins", a déclaré M. De Toma.

L'appel à propositions vise à soutenir des actions démonstratives de terrain visant à favoriser la restauration, la gestion et l'utilisation durable des écosystèmes marins et côtiers.

Il s'agit d'une initiative de la Commission de l'Océan Indien soutenue par l'Agence française de développement (AFD) et le Fonds français pour l'environnement (FFEM), et la date limite de soumission des notes conceptuelles est le 4 décembre.

%

Le projet est structuré autour de quatre composantes principales, le renforcement de la gestion des écosystèmes marins et côtiers aux niveaux régional et national et l'échange d'expériences, la coopération scientifique régionale sur les écosystèmes côtiers et la mise en oeuvre de projets pilotes pour restaurer les écosystèmes côtiers et soutenir les écosystèmes durables, la communication, la sensibilisation, la mobilisation, la capitalisation et la gestion du projet, la coordination, le suivi et l'évaluation.

Seule la société civile, comme les ONG, le secteur privé et les autorités locales, comme les districts, sont éligibles à l'appel à propositions", a expliqué Mme. De Toma.

Elle a ajouté que les propositions peuvent porter sur tout ce qui concerne la gestion des aires marines protégées, ainsi que la conservation et la gestion des écosystèmes marins, et aussi la gestion des zones côtières.

Cinq propositions seront sélectionnées, avec des subventions pour les projets allant de 50 000 € à 150 000 €, les bénéficiaires étant tenus d'apporter une contribution minimale de 5 pour cent.

Le projet RECOS a également lancé le « Programme d'échange d'expériences » où les ONG et d'autres peuvent collaborer sur de nombreux projets et se rendre visite dans le cadre de l'échange.

Les échanges sont menés à la demande des parties prenantes et mis en œuvre sur une base volontaire et partenariale.