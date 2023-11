Ile Maurice: La danse à l'honneur demain soir à l'Institut français de Maurice

La Nuit de la Danse promet un voyage à travers divers styles artistiques, allant de la danse contemporaine à la danse urbaine et bien d'autres encore, prévue ce vendredi soir à l'Institut français de Maurice (IFM). En effet, cette soirée marque l'édition 2023 du Festival Sagam, placée sous le thème de la nuit de la danse. Cette année, le spectacle met en avant la diversité en scène, présentant non seulement des danseurs expérimentés mais également des jeunes talentueux de Maurice qui, le temps d'une soirée, partageront leur fusion artistique et leur lien avec les aînés ayant transmis le flambeau.

Les jeunes danseurs mauriciens, provenant notamment de trois écoles de danse - SR Dance de Stephen Bongarcon, Studio du Nord et Grace Dance School de Rodrigues - présenteront des performances individuelles de trois minutes chacune. Ensuite, la soirée mettra en lumière La Réunion, à travers une représentation de hip-hop, célébrant ainsi la culture urbaine qui a récemment brillé à l'IFM lors du forum Horizon par-delà les frontières. Cette partie du spectacle sera assurée par Kenji, offrant une restitution de son travail après une semaine intense d'ateliers, explorant des concepts uniques mettant l'accent sur l'expression artistique.

Du côté de Madagascar, Julie Larisoa dirigera la danse avec un numéro intitulé «Un voyage autour de mon nombril», une performance explorant le thème de la solitude. À travers un solo poignant, elle dépeindra un voyage à travers différents états évoquant l'isolement physique et mental, découlant de multiples sources : la peur de la différence, la précarité, l'inégalité des droits et l'origine géographique. Cette danse s'anime dans une atmosphère sombre et intense, rythmée par la musique, pour évoquer les tragédies humaines avec une profondeur émotionnelle.

%

Ensuite, quatre danseurs et danseuses prendront la scène pour explorer, à travers une danse, la notion d'identité au sein des relations humaines. En provenance de La Réunion, le numéro intitulé «Parmi les cris des loups, on n'entend pas le mien», chorégraphié par Alexa Althiery et Cédric Marchais, ajoutera une touche captivante en mêlant danse et cirque.

La cerise sur le gâteau sera un numéro présenté et chorégraphié par Stephen Bongarcon, intitulé «Sûtra», célébrant la capacité à choisir entre la lumière et l'obscurité. Ce numéro invite à la découverte de soi-même et à la diffusion de la lumière intérieure pour éclairer le chemin de l'humanité.

La Nuit de la Danse promet une diversité captivante, allant des performances des jeunes danseurs mauriciens à la fusion de danse et de cirque dans «Parmi les cris des loups, on n'entend pas le mien». La chorégraphie «Sûtra» promet d'offrir une réflexion profonde sur les valeurs humaines et la quête de lumière intérieure.