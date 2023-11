Ile Maurice: La Cour suprême confirme la paternité d'un indien

Une mère avait saisi la Cour suprême, sollicitant une décision de justice déclarant son enfant âgé de quatre ans comme la fille biologique de Sagar Raghavendra Kaup, un ressortissant indien.

La plaignante avait invoqué l'article 340 du Code civil mauricien en se basant sur des recours juridiques dans des situations impliquant la séduction, la tromperie et la reconnaissance de la paternité. En l'absence du ressortissant indien, la juge Sulakshna Beekarry-Sunassee a ordonné que la mineure soit reconnue comme l'enfant naturel de Sagar Raghavendra Kaup.

L'Indien était absent durant le procès, incitant la plaignante à obtenir une autorisation de signification hors juridiction. Un affidavit d'un avocat indien a confirmé que le père avait choisi de ne pas comparaître devant la justice. La juge a entendu les témoignages de la plaignante qui avait présenté un récit complet de sa relation avec Sagar Raghavendra Kaup pendant leur travail sur des bateaux de croisière de 2017 à 2019. La juge Sulakshna Beekarry-Sunassee a conclu que la plaignante et le défendeur vivaient ouvertement ensemble, et que leurs liens intimes étaient connus des collègues sur les bateaux de croisière. La cour a également pris note du fait que la mère avait une confiance aveugle dans cette relation car le ressortissant indien lui avait fait des promesses de mariage. Cependant, elle n'était pas au courant qu'il était déjà marié et avait une famille en Inde.

La juge a conclu que Sagar Raghavendra Kaup avait abusé de la confiance de la jeune femme et l'avait séduite à travers de fausses promesses tout en étant déjà marié, et a reconnu leur «concubinage notoire» pendant la période légale de conception au premier trimestre de 2019. La Cour suprême a ordonné que la mineure soit reconnue comme l'enfant naturel de Sagar Raghavendra Kaup. Le Registrar of Civil Status a été chargé de rectifier l'acte de naissance en conséquence.