Maroc: Parution d'un nouveau numéro du magazine scientifique 'L'Espace marocain' des Forces Royales Air

Rabat — Un nouveau numéro du magazine scientifique "L'Espace marocain" des Forces Royales Air (FRA) vient de paraître en consacrant une place de choix au métier de contrôleur aérien et un large éventail d'articles relatifs à l'aéronautique et à l'intelligence artificielle (IA) générative, entre autres.

Dans son n°108, cette publication trimestrielle revient, dans sa rubrique "Activités royales", sur la séance de travail présidée par SM le Roi et consacrée à l'examen de la situation à la suite du tremblement de terre survenu le 8 septembre dans la région d'Al Haouz, ainsi que la visite du Souverain au Centre Hospitalier Universitaire "Mohammed VI" de Marrakech, où Il s'est enquis de l'état de santé des blessés, victimes de ce douloureux séisme.

Le magazine se fait également l'écho du Discours prononcé par SM le Roi à l'occasion du 24ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancètres, ainsi que la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des grandes écoles militaires et paramilitaires présidée à Tétouan par le Souverain.

Le volet "Activités Royales" s'attarde aussi sur le message de voeux, de fidélité et de loyalisme adressé par la famille des Forces Armées Royales (FAR) au Souverain, dans lequel elle réitère à SM le Roi son engagement constant et son attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite.

Le registre "L'actualité des FRA" revient, quant à lui, sur le déploiement d'urgence, sur Hautes Instructions de SM le Roi, des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres, ainsi que les shows aériens et les concerts de musique à l'occasion de la Fête du Trône.

Le nouveau commandement pour les FRA et les cérémonies d'investiture ont également été mis en avant dans cette rubrique qui n'a pas manqué de retracer le déroulement de la fête de fin d'année académique à l'École Royale de l'Air.

Sur un autre registre, le magazine aborde dans sa rubrique "Zoom" la technologie du Health Monitoring, expliquant que cette technologie fait référence à un système qui surveille en continu les paramètres et les performances d'un système (aéronef, équipement, etc.) afin d'assurer sa sécurité et d'optimiser sa maintenance.

La revue revient dans sa rubrique "Aéronautique" sur la fonction de maintenance aéronautique qui "est assurée par des services d'ingénierie de maintenance et de réparation au sein des compagnies aériennes, des armées de l'air ou de sociétés indépendantes".

Par ailleurs, la publication traite, dans son volet "Gros Plan", des enjeux du radar passif, indiquant qu'il s'agit de radars "qui ne déploient pas d'émetteur et donc ne génèrent pas de signaux électromagnétiques par eux-mêmes".

L'IA générative est, quant à elle, au centre du "Focus" de la publication qui explique que ce domaine de l'IA vise "à créer des systèmes capables de générer des données ou des contenus originaux tels que des images, des vidéos, des textes, des sons, des musiques, en se basant sur des modèles stockés dans une base de données".

Enfin, sur un autre registre, le magazine aborde dans sa rubrique "Sélection", les solutions de stockage informatique qui est devenu "un enjeu majeur pour les entreprises, les administrations et les organismes publics et privés, en raison de l'explosion exponentielle de la quantité des données générées".