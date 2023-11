Maroc: Mondial U-17 (Groupe A/3è journée) - L'équipe nationale accède aux 8es de finale après sa victoire face à l'Indonésie (3-1)

Surabaya (Indonésie) — La sélection marocaine de football des moins de 17 ans (U17) a poinçonné son billet pour les 8es de finale de la Coupe du monde de la catégorie après sa victoire face à son homologue indonésienne 3 - 1, en match disputé jeudi au stade Gelora Bung Tomo de Surabaya, pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe A.

Malgré le climat humide et le soutien fervent apportés par les supporters indonésiens à leur équipe, le Maroc a réussi à imposer son rythme dès l'entame du match.

Le schéma tactique en 4-2-3-1 adopté par le coach Saïd Chiba a permis aux Lionceaux de l'Atlas de dominer le milieu de terrain, réduisant l'espace entre les compartiments de jeu et réussissant des transitions fluides.

Anas Alaoui a failli permettre à l'équipe nationale de mener au score dès la 3ème minute, lorsqu'il a contrôlé le ballon en pivot dans la surface de réparation adverse avant d'enchaîner par une frappe qui manque le cadre.

L'Indonésie répondra par une action dangereuse sur un corner, mais le tir d'Arkhan Purwanto n'a pas réussi à tromper la vigilance du gardien Taha Benrhozil (11è).

Le Onze national reviendra à la charge par l'intermédiaire de l'ailier droit Ayman Ennair qui sert Anas Alaoui dans la surface de réparation, mais ce dernier n'arrive pas à mettre le ballon au fond des filets (12è).

Le même Anas Alaoui reviendra une minute plus tard avec une frappe dangereuse sauvée sur la ligne par un défenseur indonésien (13è).

A la 16ème minute, Abdelhamid Maali dégaine une frappe sauvée par le portier indonésien Ikram Al Giffari. Une minute plus tard , le même joueur déborde sur le flanc droit, élimine son vis-à-vis d'un petit pont et livre un centre impeccable pour Anas Alaoui qui rate le ballon devant le but.

Les Marocains ont finalement réussi à débloquer le compteur grâce à un pénalty sifflé après une faute sur Mohamed Hamony et concrétisé par Anas Alaoui (29è).

Dix minutes plus tard, les protégés de Saïd Chiba ont doublé la mise grâce au capitaine Abdelhamid Ait Boudlal qui, sur corner, envoie le ballon de la tête au fond des filets (38è).

Mais à la 42è minute et contre le cours du jeu, l'Indonésie réussira à réduire l'écart sur un coup franc magistral de Nabil Asyura, qui a pris à contre pied le keeper marocain.

Au retour des vestiaires, le Onze national reprend rapidement le contrôle du match par des infiltrations des côtés via le trio Ennair, Maali et Hamony.

Plus techniques, les Marocains ont fait le jeu et se sont offerts des occasions d'aggraver le score à plusieurs reprises, mais ont péché par manque d'efficacité à l'image d'Anas Alaoui qui, seul devant le but, n'arrive pas à cadrer sa reprise de la tête (61è).

L'équipe nationale réussira à sceller le sort de cette rencontre par un troisième but signé Mohamed Hamouny, qui reçoit une passe lumineuse de l'infatigable Abdelhamid Maali à l'intérieur de la surface de réparation et bat le gardien indonésien (64è).

Dans l'autre match comptant pour la troisième journée du groupe A, l'Équateur et le Panama se sont quittés sur un score nul 1 - 1, un résultat qui permet à la sélection marocaine de récupérer la première place du groupe A avec 6 points.