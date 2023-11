Cote d'Ivoire: Promotion du tourisme - Une délégation de l'Olympique de Marseille à Abidjan pour consolider ses actions

Une délégation du club de football de France, Olympique de Marseille, a effectué une visite à Abidjan en vue de consolider ses actions en faveur de la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Rapportent des sources officielles ivoiriennes.

Forte de six personnes, cette délégation qui séjourne à Abidjan du 15 au 18 novembre a été reçue, ce jeudi 16 novembre 2023 par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana.

« Cette visite répond au défi de la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Le gouvernement a bien voulu s'attacher les services de cette prestigieuse équipe de l'Olympique de Marseille qui a une histoire ancrée dans le temps avec notre pays », a déclaré Siandou Fofana.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du déploiement de la stratégie touristique « Sublime Côte d'Ivoire » et résulte d'un protocole d'accord signé entre le gouvernement ivoirien et ce club de football français. « Ce partenariat permet à la délégation de venir en Côte d’Ivoire pour mieux articuler ses actions ».

Pour le ministre du tourisme, le choix porté sur l'Olympique de Marseille s'explique par le fait que ce club est l'un des plus populaires de France et est un vecteur important bénéficiant d'une couverture de plus de 620 agences de communication et des réseaux sociaux pour édifier son image. Et d’ajouter que cette collaboration vise à faire rayonner la Côte d’Ivoire en tant que destination touristique privilégiée.

Poursuivant, il a dit sa fierté de voir les maillots de cette équipe estampillés Sublime Côte d'Ivoire grâce à ce partenariat gagnant-gagnant.

Évoquant l'organisation de la Can 2023 en Côte d'Ivoire, Siandou Fofana, a souligné que cette convention permettra au club d’apporter son expertise, de soutenir l’Etat ivoirien afin d’impacter positivement cette belle fête sportive.

Basile Boli, l’une des légendes ivoiriennes et membre du directoire de l’Olympique de Marseille a rappelé que le club a pour vocation de mettre en valeur tout l’aspect touristique du pays en touchant beaucoup plus de jeunes et des personnes désirant visiter la Côte d’Ivoire. L’objectif étant de « donner une vraie visibilité sur ce qui est sublime en Côte d’Ivoire ».

Notons que la délégation a visité avec satisfaction les installations du stade Félix Houphouët-Boigny.