Tunisie: Mandat de dépôt contre Marouen Mabrouk

Le parquet près du pôle judiciaire économique et financier a décidé d'ouvrir une enquête contre l'homme d'affaires Mohamed Marouen Mabrouk sur fond de crimes au sens du code pénal et de la loi organique relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, a fait savoir Mohamed Zitouna, porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis et substitut du procureur de la République.

Dans une déclaration, jeudi, à l'agence TAP, Zitouna a souligné qu'un mandat de dépôt a été émis contre Marouen Mabrouk par le juge d'instruction près le pôle judiciaire économique et financier.

Mabrouk fait face à des chefs d'accusations de blanchiment d'argent, et de complicité avec un fonctionnaire public qui use de sa qualité et se procure, de ce fait, un avantage injustifié ou cause un préjudice à l'administration, a-t-il fait savoir.

Le pôle judiciaire économique et financier s'est saisi, le 10 novembre courant, du dossier de l'homme d'affaires Marouen Mabrouk et a décidé de prolonger, de 5 jours, sa garde à vue.

Marouen Mabrouk a été arrêté le 7 novembre courant, sur fond d'une plainte déposée à son encontre par le chargé général du contentieux de l'État.