Algérie: Le président de la République souligne l'attachement de l'Etat à poursuivre l'amélioration du climat des affaires

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, jeudi à Alger, l'attachement de l'Etat à poursuivre l'amélioration du climat des affaires et à hisser le rendement des entreprises publiques et privées, dans le cadre des réformes économiques, en oeuvrant avec persévérance à la réalisation de la croissance économique.

Présidant une rencontre avec les opérateurs économiques, au terme des journées de l'entrepreneuriat organisées par le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) au Centre international de Conférences d'Alger (CIC) Abdelatif-Rahal, le président de la République a indiqué que 2024 serait, à l'instar de 2023, une année économique.

L'année prochaine verra la poursuite de la consolidation de l'économie nationale, dans le cadre des mesures prises ces trois dernières années, lesquelles ont touché l'ensemble des secteurs économiques, a ajouté le Président Tebboune.

La suppression de la Taxe sur l'activité professionnelle (TAP), prévue dans le projet de Loi de finances 2024, intervient "en réponse aux demandes formulées par les opérateurs économiques nationaux et les investisseurs depuis vingt ans, et devrait booster la production", a-t-il souligné, réaffirmant l'attachement des pouvoirs publics à "encourager le secteur productif".

L'Etat oeuvre également, poursuit le Président Tebboune, à l'élargissement des mesures incitatives au profit des investisseurs et des entrepreneurs de manière à réduire les verrous bureaucratiques et à faire sortir les entreprises de l'inertie qu'elles connaissent.

Rappelant la levée des obstacles sur près de 900 entreprises à travers l'institution du Médiateur de la République, le Président Tebboune a affirmé que cette mesure avait permis la création de près de 22.000 emplois.

En dépit du contexte économique mondial difficile qui a contraint les entreprises dans certains pays à mettre la clé sous la porte, l'Algérie, qui oeuvre à encourager la création des entreprises, réalise des taux de croissances dépassant les 4%, a fait observer le président de la République.

Appelant, dans ce cadre, le CREA à contribuer au règlement des problèmes auxquels font face les investisseurs, il a assuré que "les portes sont ouvertes" pour recevoir toutes les doléances soit au niveau de la Présidence ou du Gouvernement.

Evoquant le problème du foncier qui se dressait devant les porteurs de projets dans le pays, le Président Tebboune a affirmé que ce dossier a été "définitivement" réglé, après l'adoption du texte de loi sur le foncier économique par les deux chambres du Parlement.

Par ailleurs, le président de la République a insisté sur l'impérative application des décisions prises par l'Etat, au plus tard un mois après avoir été rendues publiques.

Le président de la République a mis l'accent, à cet égard, sur la démarche d'édification d'une économie productive et diversifiée, basée sur l'exportation et soutenue par le secteur des PME, une démarche visant également à réduire les importations dans le cadre "d'un nouveau modèle économique affranchi des mentalités et des pratiques du passé".

"Nous devons bâtir une économie reposant sur les petites et moyennes entreprises (PME) compte tenu de leurs potentialités en matière d'innovation et de création d'emploi", a-t-il ajouté.

Passant en revue les principales activités industrielles, le Président Tebboune a souligné la nécessité d'investir dans le secteurs des mines et des industries légères peu exigeantes en matière d'investissements financiers et technologiques.

L'économie nationale nécessite des entreprises à même de substituer les importations, tout en augmentant le taux d'intégration industrielle nationale, a-t-il estimé.

Abordant la contribution des startup et des jeunes innovants, le président de la République a salué le travail accompli par les secteurs de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Economie de la connaissance en matière de promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation.

Pour le Président Tebboune, l'université algérienne est sur la bonne voie en ce sens qu"elle participe pour la première fois à la création de la richesse et au soutien de l'économie, amorçant ainsi une rupture avec le passé lorsque le diplômé rejoignait directement les rangs des chômeurs".

Peu avant cette rencontre, le Président Tebboune a visité l'exposition organisée dans le cadre des Journées de l'entrepreneuriat.

L'exposition comprend des stands d'entreprises publiques et privées représentant divers secteurs d'activité, ainsi que des stands de jeunes porteurs de projets et des entrepreneurs de la Communauté nationale à l'étranger avec lesquels le Président Tebboune a échangé sur leurs projets et aspirations.