Algérie: L'Algérie a réalisé de grandes avancées en matière de protection des enfants contre les violences

ALGER — L'Algérie a réalisé de grandes avancées en matière de protection juridique de l'enfant et de l'adolescent, contre les différents types de violences, a relevé, jeudi à Alger, le président sortant de la Société algérienne de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des Professions associées (SAPEAPA), Pr Idris Terranti.

"Il est indéniable que beaucoup de choses ont été faites sur le plan juridique pour lutter contre le phénomène des violences faites aux enfants et adolescents en Algérie, à travers notamment son adhésion aux conventions internationales alors que la loi n15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant a permis une avancée extraordinaire en la matière", a affirmé le Pr Terranti.

S'exprimant en marge du 2ème Congrès de la Société consacré aux "maltraitances à l'égard des enfants et adolescents", l'ancien praticien au CHU de Constantine a plaidé pour l'application des dispositions de ce texte juridique, laquelle nécessite "la mise en place d'un dispositif impliquant plusieurs institutions et intervenants".

"Il s'agit de mettre en place un réseau national doté de références permettant d'intervenir rapidement, en commençant au niveau local à travers la commune et de façon coordonnée entre l'ensemble des acteurs", a-t-il expliqué.

Qualifiant le phénomène des maltraitances à l'égard des enfants et adolescents de "problème de santé publique", il a précisé que celui-ci "impacte, non seulement les jeunes victimes mais aussi le reste de la famille", mais "altère aussi le développement et l'épanouissement harmonieux de l'enfant".

Il a mis l'accent à ce propos sur "l'importance" du rôle du mouvement associatif, notamment en matière d'accompagnement des victimes d'abus.

M.Terranti a fait savoir que cette rencontre s'attèlera précisément à débattre des moyens et façons de prévenir et d'agir face aux maltraitances physiques et morales ciblant les enfants et adolescents, à travers des conférences et communications de spécialistes durant les deux journées de ce congrès scientifique.