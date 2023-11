Algérie: Proclamation de l'Etat de Palestine - L'Algérie a été un véritable soutien pour le peuple palestinien

ALGER — L'ambassadeur de la Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita a affirmé, mercredi à Alger, que l'Algérie qui a abrité en 1988, la proclamation de la création de l'Etat de Palestine, a toujours été "un véritable soutien" pour le peuple palestinien qui ne se soumettra pas à l'occupation sioniste et poursuivra sa lutte jusqu'à la libération de ses territoires et l'établissement de son Etat indépendant.

Intervenant lors du Forum de la mémoire, organisé par "Machaal Echahid" et le quotidien El-Moudjahid, à l'occasion du 35e anniversaire de la proclamation de la création de l'Etat de Palestine en Algérie, l'ambassadeur a précisé que cette proclamation "n'était pas le fruit du hasard, mais elle est le couronnement d'un soutien de longue date", ajoutant que "l'Algérie a toujours été un véritable soutien pour le peuple palestinien. Elle n'avait pas d'agendas spécifiques et n'a jamais utilisé la cause palestinienne comme carte au service de ses propres intérêts", a-t-il dit.

Par ailleurs, l'ambassadeur a évoqué longuement les crimes sionistes perpétrés contre le peuple palestinien sans défense, soulignant que ce qui se passe actuellement à Ghaza, est une tentative menée par l'occupation sioniste en vue d'établir une nouvelle Nakba, similaire à celle de 1948.

Affirmant que "l'occupation sioniste oeuvre pour le déplacement forcé du peuple palestinien de sa terre, en perpétrant des crimes sans précédent", le diplomate a rappelé le déplacement, depuis le début de l'agression inique, de plus de 1,2 million de Palestiniens du nord au sud de Ghaza, où ils sont privés des conditions de vie les plus rudimentaires, ajoutant que "le peuple palestinien résiste tout en restant attaché à sa terre, et que l'occupation sioniste sera expulsée de la Palestine, comme ce fut le cas pour l'occupation française en Algérie".

Selon le diplomate, la rage de l'entité sioniste, à sa tête son premier ministre criminel "s'explique par ses échecs sur tous les fronts mais elle sera jugée pour tous les crimes commis contre les Palestiniens", appelant à garantir une protection au peuple palestinien et à cesser cette agression inique et cette destruction.

En dépit des scènes atroces et de la grande souffrance, le peuple palestinien "ne se pliera pas et n'abdiquera jamais peu importe l'ampleur des conspirations et il vaincra tôt ou tard".

A cet effet, les intervenants ont mis l'accent sur l'impératif de poursuivre l'entité sioniste devant la Cour pénale internationale (CPI), ainsi que les responsables sionistes de ces crimes.

Ils ont déploré, par ailleurs, l'incapacité de la communauté internationale de protéger le peuple palestinien et l'inaction des pays arabes qui hésitent à faire pression sur l'occupant en vue de cesser cette agression, saluant la détermination du peuple palestinien face à l'agression qui "a franchi toutes les lignes rouges".

Par la même occasion, la communauté palestinienne en Algérie a rendu hommage au moudjahid et militant pour la cause palestinienne, M. Mohamed Taher Abdesslam, en plantant un olivier, en signe de reconnaissance pour son rôle pionnier dans la défense de la cause palestinienne juste.