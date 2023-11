Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Ça passe pour l'Algérie, l'Égypte et le Gabon

La première journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 se poursuivait ce jeudi 16 novembre avec huit matchs au programme et notamment l'entrée en lice de l'Algérie, de l'Égypte et du Gabon. Les trois nations se sont imposées pour leur première sortie.

Après la déconvenue à Blida contre le Cameroun qui a privé l'Algérie d'une place en phase finale au Qatar, les Fennecs entamaient à domicile au stade Nelson Mandela un long parcours vers le Mondial 2026. Depuis le Brésil en 2014 et son huitième de finale face à l'Allemagne, l'Algérie n'a plus eu l'occasion de décrocher son ticket pour la Coupe du monde. Cette fois, les Algériens ont bien l'intention de figurer parmi les 9 équipes africaines (maximum 10) qui feront le voyage sur le continent américain.

Merci Slimani !

Pour cette rencontre face à un adversaire très modeste, le sélectionneur national Djamel Belmadi avait aligné un Onze inédit, avec Amine Gouiri en attaque et Yasser Larouci en défense à la place respectivement d'Islam Slimani et Ramy Bensebaini. Belmadi a également titularisé Youcef Atal qui n'avait pas joué depuis le dernier match des Verts contre l'Égypte le 16 octobre dernier aux Émirats arabes unis.

Dès le début de la rencontre, l'Algérie a mené au score après un but contre son camp du défenseur Ahmed Abdullahi Abdi (2e). Après une trentaine de minutes à sens unique, à part un tir dangereux des Ocean Stars, qui restent sur quatre sorties sans victoire, Baghdad Bounedjah a doublé la mise grâce à un centre de Atal (31e). À Alger, les Fennecs ont remporté un neuvième match d'affilée. Mais ils ont certainement commencé à douter quand la Somalie a réduit la marque avec Issa Abatari après un cafouillage dans la surface (65e). Islam Slimani est venu rassurer son monde avec une tête sur corner un peu plus de dix minutes après avoir remplacé Bounedjah (80e). Dimanche prochain, l'Algérie jouera le Mozambique.

Quadruplé de Mohamed Salah

Au Caire, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont tenu leur rang face à une modeste équipe de Djibouti, classée 189e nation Fifa. Salah a ouvert le score à la 18e minute avant d'enchaîner un second but sur penalty (22e). En seconde période, Salah, l'homme qui empile les records, s'offre carrément un quadruplé (48e et 70e). L'attaquant nantais Mostafa Mohamed et Trezeguet ont enfoncé le clou (6-0 / 73e et 89e).

À Franceville, le Gabon recevait le Kenya, sans Pierre-Emerick Aubameyang, mais avec Denis Bouanga. Menés au score en première période, les Panthères ont égalisé avec Bouanga au retour des vestiaires. Après une série de quatre matchs sans victoire avec en point d'orgue la non-qualification pour la CAN, le Gabon renoue avec la victoire grâce à Guelor Kanga qui a marqué en fin de rencontre (88e).

Dans les autres rencontres du jour, le Nigeria a été tenu en échec par le Lesotho (1-1), alors que le Soudan et le Togo se sont aussi quittés sur un nul (1-1).

Le Mozambique a battu le Botswana (3-2) et la Gambie s'est inclinée face au Burundi (3-2).

