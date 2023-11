Algérie: Colloque international de la Tariqa Chikhiya à Ghardaïa - Appel à promouvoir le tourisme spirituel

GHARDAIA — La promotion du tourisme spirituel a été vivement recommandée au terme de la 7ème édition du Colloque international de la Tariqa Chikhiya, clôturée jeudi dans la wilaya de Ghardaïa.

Les recommandations ayant sanctionné cette rencontre de deux jours ont mis en avant l'importance de promouvoir le tourisme spirituel pour soutenir la diplomatie religieuse en Algérie, pays regorgeant d'inestimables potentialités touristiques et spirituelles, d'innombrables zaouïas, monuments, sanctuaires et sites religieux et historiques, lui conférant une place de choix parmi les destinations touristiques mondiales.

L'importante valorisation et préservation des structures religieuses de l'Algérie, legs religieux à dimension culturel, pour protéger les éléments caractéristiques religieux de la société fait partie des recommandations qui appellent, entre-autres, à renouveler les mécanismes du discours religieux.

Pour ce faire, ont-ils préconisé, la préservation des règles de l'énoncé cultuel, ses sources et la mise à profit des nouvelles technologies, en plus de la suggestion de création des tribunes médiatiques au diapason des médias numériques modernes, d'un centre universel chargé des études en soufisme au service de la civilisation aussi islamique qu'humaine.

Les participants ont, au terme de cette rencontre, rendu un grand hommage aux efforts de coopération et d'échanges d'expériences et de connaissances entre érudits musulmans, prédicateurs et guides religieux oeuvrant à l'unification de la nation et la propagation de la saine religion et la lutte contre les idées fanatiques et extrémistes.

Placée sous le thème "le tourisme religieux et son rôle dans le renforcement de la diplomatie religieuse et ses répercussions sur les décisions déterminantes de la nation", cette rencontre internationale a été riche en communications et exposés, dont celle de l'universitaire Yamina Hadri (Ghardaïa), dans laquelle elle a souligné que "le tourisme spirituel prééminent en Algérie et dans d'autres pays du monde aura, hors intérêt économique, une influence psychologique et spirituelle auprès des différents peuples".

"Le tourisme spirituel contribue largement dans l'unification des peuples et l'instauration des passerelles de solidarité, de coopération et d'échanges culturels, dans la valorisation des ressources financières et économiques à la faveur de l'affluence des touristes", a soutenu l'intervenante.

Elle a, à cet effet, préconisé l'importante réhabilitation des monuments et lieux cultuels, l'élaboration d'une nomenclature du legs cultuel de la population, avant d'appeler, à cette occasion, à mettre à profit les nouvelles technologiques dans la promotion et la médiatisation de la destination touristique spirituelle en Algérie.

Ce colloque constitue, de l'avis des participants, un carrefour pour la consolidation des liens de fraternité entre disciples et adeptes confrériques et le raffermissement de la diplomatie religieuse axée sur la culture de l'amour d'autrui et la sagesse conformément aux valeurs suprêmes et préceptes de l'Islam et du message du prophète Mohamed (QSSSL), ont indiqué les organisateurs.

De nombreux participants se sont félicités de cette importante rencontre dans la revivification de la voie confrérique du Chikhiya, l'examen de sa mission dans la spirituelle au sein de la société algérienne, la valorisation des contributions des personnalités vénérées de la tariqa dans le rayonnement des principes et valeurs de l'amour et de la tolérance.

Organisée par la zaouïa du Cheikh Sidi-El Hadj Ahmed Ben-Bahous de Metlili, sous le haut patronage du ministre des affaires religieuses et des Wakfs, cette 7ème édition, qui a regroupé des érudits, personnalités vénérées disciples et adeptes de la Tariqa du pays et d'autres pays du monde, constitue une rencontre de reconnaissance et d'exploration de la pensée d'une d'éminentes personnalités de la Tariqa, en l'occurrence le cheikh "Sidi Maâmar Abou El-Aliya El Boubekri, comme modèle", un disciple et pieux adepte de la Taria Chikhiya.