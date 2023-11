Algérie: Algérie/Royaume-Uni - Vers la construction d'un partenariat solide

LONDRES — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a affirmé mercredi à Londres, que l'Algérie était "prête à faire de nouveaux pas vers la construction d'un partenariat solide et dynamique" avec le Royaume-Uni et s'efforçait d'être "un acteur crédible et fiable dans l'économie mondiale".

"Je suis ici pour réaffirmer que nous croyons également en l'avenir prospère qui nous attend et que nous sommes prêts à nous joindre à nos amis du Royaume-Uni pour faire de nouveaux pas vers la construction d'un partenariat solide et dynamique", a déclaré M. Attaf lors d'une rencontre à l'ambassade d'Algérie à Londres avec un groupe d'opérateurs économiques et d'hommes d'affaires britanniques, membres du Conseil des affaires algéro-britannique.

"Au cours des dernières années, nous avons démontré ensemble que cet objectif stratégique est à notre portée. Nous avons en effet atteint des niveaux plus élevés de coopération dans les principaux domaines qui constituent l'essentiel de nos relations bilatérales, notamment dans les domaines politique, sécuritaire, culturel et économique", a-t-il souligné, en présence notamment de Lord Richard Risby, envoyé spécial du Premier ministre britannique chargé de la promotion du partenariat économique avec l'Algérie, et Lady Olga Maitland, présidente du Conseil d'affaires algéro-britannique.

%

Par ailleurs, M. Attaf a saisi l'occasion pour mettre en exergue les nouvelles opportunités d'affaires en Algérie, des opportunités, a-t-il tenu à préciser, "qui ont émergé suite à la mise en oeuvre des différentes réformes économiques initiées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Mais avant d'évoquer ces réformes, le ministre a révélé quelques chiffres représentant la Nouvelle Algérie. A ce propos, il a précisé que le PIB de l'Algérie s'élève à 224 milliards de dollars en 2023. La croissance économique est estimée à un taux de 5,3% en 2023, contre 4,7% en 2022, et la croissance des secteurs hors hydrocarbures s'est accélérée de 4,9% en 2023 contre 4,3% en 2022.

Lire aussi: Attaf rencontre un groupe d'opérateurs économiques et d'hommes d'affaires britanniques

De plus, la balance commerciale de l'Algérie a atteint un excédent de 20,21 milliards de dollars à fin 2022, contre 1,1 milliard de dollars l'année précédente. Les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une augmentation "significative", passant de 5 milliards en 2021 à 7 milliards de dollars en 2022.

"Quant aux réserves de change, elles avoisinent les 80 milliards USD en 2023, et depuis plus de quinze ans, l'endettement extérieur a quasiment cessé d'exister dans le paysage économique algérien. L'inflation, malgré la hausse des prix à l'importation, a été contenue à 9,5% au cours des sept premiers mois de 2023", a-t-il détaillé.

L'Algérie, un acteur incontournable dans l'accès aux marchés voisins

Ces performances économiques encourageantes, a encore souligné M. Attaf, "sont le résultat des réformes importantes entreprises par le gouvernement algérien pour instaurer un climat des affaires favorable et conforme aux attentes des investisseurs étrangers".

Il a, par ailleurs, tenu aussi à rappeler que "la situation géographique stratégique du pays en Afrique du Nord sert de porte d'entrée à la fois vers l'Europe et l'Afrique, offrant un accès sans précédent à de vastes marchés et opportunités commerciales".

Et afin de consolider davantage cet atout, l'Algérie "a entrepris la construction de nouveaux ports, qui seront reliés aux autres pays africains par la route, avec l'autoroute transsaharienne et par le train, avec un projet de construction d'un total de 12.500 km de voies ferrées reliant l'Algérie à la Mauritanie, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Nigeria".

Dans le même esprit, "nous multiplions nos liaisons aériennes avec les pays africains et européens afin de fluidifier les échanges. De plus, l'Algérie dispose d'une main-d'oeuvre jeune, talentueuse et rentable, désireuse de contribuer au développement de notre nation".

"Outre le secteur de l'énergie, l'Algérie espère exploiter le potentiel d'autres ressources telles que l'acier, le zinc, le phosphate et les terres rares. Ces ressources constituent une base solide pour les investissements dans de multiples secteurs, de l'énergie et de la pétrochimie à l'agriculture, aux chemins de fer et à l'industrie manufacturière", avance-t-il.

En outre, le secteur agricole présente une opportunité inexploitée pour les investisseurs, en particulier dans la partie sud du pays où l'objectif est de préparer 3 millions d'hectares pour des investissements à grande échelle, selon le ministre.

"De même, les start-up en Algérie recèlent un énorme potentiel qui ne demande qu'à être exploité. Et il en va de même pour les technologies de l'information et les soins de santé".

En conclusion, M. Attaf a invité le Royaume-Uni à "explorer davantage l'énorme potentiel commercial de l'Algérie, à être la force motrice de ce partenariat économique prometteur entre les deux pays amis, et à renouveler sa confiance dans un pays qui libère enfin tout son potentiel afin d'être un acteur crédible et fiable dans l'économie mondiale".