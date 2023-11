Algérie: Une conférence à Alger sur le recouvrement du droit palestinien

ALGER — Une conférence a été organisée mercredi à Alger sur le recouvrement du droit palestinien, en marge du 35e anniversaire de la proclamation, depuis Alger, de l'Etat de Palestine.

Dans une allocution à cette occasion, le Coordonnateur national du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES), Abdelhafid Milat, a souligné que "l'Algérie, terre des hommes épris de liberté et des révolutionnaires, est connue, depuis son indépendance, pour ses positions fermes en faveur des causes justes et le droit des peuples à l'autodétermination, notamment la cause palestinienne, en témoigne la proclamation à Alger de l'Etat de Palestine le 15 novembre 1988".

Dans le même contexte, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a salué "la position constante de l'Algérie aux côtés du peuple palestinien résistant".

Lire aussi: Agression contre Ghaza: les Palestiniens gagnent la bataille de l'opinion publique internationale

De son côté, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Nourredine Benbraham, a incité les élites et les étudiants algériens à "tisser des liens avec leurs homologues du monde entier via les réseaux sociaux" afin de "forger une opinion publique mondiale qui brise cette 'programmation erronée' de falsification et de déformation qui victimise l'entité occupante et diabolise le peuple palestinien et la résistance".

En outre, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita, a salué "la position ferme de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne", dénonçant "le mutisme international face aux violations flagrantes commises par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien désarmé".