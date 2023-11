Madagascar: Novembre Numérique à l'AFT - Jeux, atelier et conférence à profusion cette fin de semaine

L'événement Novembre Numérique bat son plein à l'Alliance Française actuellement.

Plusieurs activités tournant autour du numérique se déroulent dans ce haut-lieu de la culture depuis le 14 novembre dernier jusqu'à demain 18 novembre.

L'objectif de ces activités sera en partie de valoriser la partie numérique de la médiathèque de l'AFT, selon les explications.

« Les gens pensent d'emblée aux livres quand on évoque la médiathèque, et pourtant d'autres activités y sont apparentées telles que la réalité virtuelle, les jeux vidéos, ... mais elles sont malheureusement moins valorisées . Mais il s'agit également de mettre les jeunes au parfum des évolutions incessantes du monde numérique ».

Une exposition interactive

Parmi elles, une exposition numérique interactive assez particulière qui s'inscrit dans le thème de cette année : « Du passé vers le futur ».

En effet, cette exposition qui se fera en grande partie sur projection et qui misera beaucoup sur les lumières et autres techniques, retrace les différentes étapes auxquelles sont passées les différentes oeuvres (contes, livres ...) qui présentent actuellement des versions numériques, notamment en passant par la bande dessinée, le film d'animation, la version en 3D etc.

Conférence et atelier

Par ailleurs, une conférence destinée à mieux faire connaître l'Intelligence artificielle aux jeunes lycéens de 14 ans et plus sera également programmée.

En effet, l'Intelligence artificielle qui devient de plus en plus en vogue ces derniers temps, englobe beaucoup plus qu'une « vague notion ou définition » et gagne à être connue en profondeur surtout par les jeunes qui auront à évoluer avec leur temps.

« Le monde est en éternelle évolution. Si l'on ne suit pas ces évolutions, on devient analphabète numérique », précise madame Monique Raharinosy, la PCA de l'AFT, à ce propos.

Un atelier sur le « community management », un concept largement pourvoyeur de travail, à l'ère du 100% digital, puisqu'avoir une bonne image sur les réseaux sociaux et la Toile en général est devenu primordial, est également prévu.

En rappel, le métier de « community management » qui signifie en quelque sorte animateur de communauté ou gestionnaire de communauté, consiste à animer et à fédérer des communautés sur Internet pour le compte d'une société, d'une marque, d'une célébrité, d'une institution...

Autant dire qu'aucune communication sur la Toile ne se fera sans les « community manager », un métier qui requiert cependant techniques et stratégies. Les jeunes en sauront plus donc, durant cet atelier.

Concours et quiz pour petits et grands

Mais ce n'est pas tout, ce mois dédié au numérique sera également une opportunité pour petits et grands de s'amuser et d'accroître leur culture générale, tout en défiant leurs limites.

Les meilleurs remporteront des lots qui seront en lien avec le monde numérique.

Des concours de danse sur Wii, l'occasion de s'essayer aux jeux vidéo d'antan tels que Mario, Pacman et tant d'autres à travers le programme Rétro Game en « free to play », leur seront proposés ce jour.

Mais les plus petits pourront également améliorer leur culture générale grâce au Quiz Tech, préparé en collaboration avec l'IFM, tandis que les plus grands pourront le faire durant le concours Questions pour un Geek.

Une fin de semaine qui s'annonce très intéressante et enrichissante d'autant plus que les activités seront en entrée libre.

Rendez-vous donc à l'AFT Andavamamba pour se mettre dans son temps.