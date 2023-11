Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Novembre 2023

Niger : Actions humanitaires- L’Onu annonce la reprise de ses vols

L'Onu a annoncé hier, mercredi 15 novembre, la reprise de ses vols humanitaires au Niger. Ils avaient été suspendus après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet. L'UNHAS, le service aérien d'aide humanitaire des Nations unies, sert notamment à acheminer des produits médicaux ou à transporter des personnes malades et des personnels humanitaires. 4 millions 300 mille personnes dépendent de l'aide humanitaire dans le pays, dont plus de 3 millions sont en insécurité alimentaire aigüe. Le directeur du Programme alimentaire mondial au Niger (PAM), qui gère ce service aérien, Jean-Noël Gentile rappelle l'importance de tous ces déplacements dans le pays, au micro de Guilhem Fabry, de la rédaction Afrique. (Source : Rfi)

Éthiopie : 2 agents de la Bad arrêtés à Addis-Abeba- La réaction de l'institution financière africaine

Deux membres du personnel de la Banque africaine de développement (Bad) en poste à Addis-Abeba en Ethiopie ont été arrêtés le 31 octobre 2023, et détenus pendant de nombreuses heures par des éléments des forces de sécurité de ce pays. Ci-dessous la déclaration de la Bad. Dans une déclaration du Groupe de la Banque africaine de développement à la suite de l’arrestation illégale de membres de son personnel en Éthiopie. « Le 31 octobre 2023, deux membres du personnel du Groupe de la Banque africaine de développement en poste à Addis-Abeba ont été illégalement arrêtés, brutalisés et détenus pendant de nombreuses heures par des éléments des forces de sécurité, sans aucune explication officielle. Nous sommes heureux que le Premier ministre éthiopien ait immédiatement agi lorsqu’il a eu connaissance de l’incident, qu’il ait ordonné la libération immédiate des membres du personnel concernés et qu’il ait promis de diligenter une enquête immédiate sur l’incident. » (Source : Fratmat.info)

Cote d’Ivoire : Présence de Guillaume Soro au Niger- La réaction du gouvernement

Aucun commentaire, aucune réaction particulière, aucune inquiétude à se faire, a rétorqué, jeudi 16 novembre, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, interrogé, par le confrère de TV5 Monde, sur la présence de Guillaume Soro au Niger. « Il est Ivoirien. Son retour en Côte d’Ivoire dépend de lui-même. Aucune personne ne l’a empêché de rentrer en Côte d’Ivoire. Cela n’appelle aucun commentaire de notre part. Il est libre de rentrer, s’il le veut», a-t-il souligné. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Armée- l’Uip -Pn devient Gsipn pour renforcer la lutte antiterroriste

Dans un effort visant à renforcer la réponse sécuritaire face à la menace terroriste, le gouvernement burkinabè a pris la décision de transformer l’Unité d’intervention polyvalente de la police nationale (Uip-Pn) en un nouvel acteur, le Groupe spécial d’intervention de la police nationale (Gsipn).Selon le rapport du conseil des ministres, le Gsipn est désormais une unité d’élite avec une mission claire : la gestion opérationnelle des situations de crises sécuritaires complexes, ainsi que la mise en œuvre d’opérations d’intérêt stratégique. (Source : aouaga.com)

Mali : Marché du sucre- Des commerçants exclus par le ministre du commerce

Une nouvelle campagne d’approvisionnement du marché en sucre est ouverte, mais certains opérateurs sont exclus par le ministre du Commerce pour non-respect des engagements. Le gouvernement est à la quête de 50 000 tonnes exonérées à 25 % pour pallier la pénurie de sucre d’ici le 31 décembre 2023. Les autorités ont priorisé l’accès de ce nouveau marché aux 15 opérateurs économiques qui ont exécuté convenablement la campagne débutée en juillet 2023. « Tous ceux qui n’ont pas participé à la campagne des 100 000 tonnes seront exclus de la campagne de jumelage de N-Sukala et Sukala », a déclaré le ministre du Commerce. Pour cette campagne, le prix grossiste est à 30 500FCFA, 31 000FCFA le demi-grossiste pour les sacs de 50 kg. Le prix du kilogramme détaillé est fixé à 650 FCFA. Cette campagne intervient dans un contexte de crise entre le gouvernement et des opérateurs économiques. Actuellement, le prix du sucre connait une flambée spectaculaire dans les villes et villages du pays. ( Source : abamako.com)

Sénégal : Réhabilitation Sonko- Veillée nocturne à Ziguinchor

Des lettres d’informations et de manifestation sont déposées par les Patriotes dans les préfectures du pays pour ce vendredi 17 novembre. Jour où la cour Suprême décidera de la participation ou non de Ousmane Sonko à la Présidentielle 2024. Le 17 novembre, la Chambre administrative de la Cour suprême examinera le recours de l’Agent judiciaire de l’État (AJE) contre la décision du juge du tribunal de Ziguinchor ordonnant la réintégration d’Ousmane Sonko sur les listes électorales.La cour de justice de la Cedeao, le même jour, plus tôt, donnera son verdict, après l’audience, début novembre, relative à la radiation de Sonko sur les listes électorales, et la dissolution de son parti, le Pastef. En perspective de ce jour mémorial, les Patriotes envisagent de grands rassemblements ou marches dans les 46 départements du pays Ils espèrent voir PROS réhabiliter par la Chambre administrative de la Cour suprême. ( Source :adakar.com)

Togo : Fraude sur des documents d’identification- Un ressortissant togolais devant la justice béninoise

Un ressortissant togolais a comparu, mardi 14 novembre 2023, devant le tribunal de première instance de Cotonou. Il lui est reproché “l’usage de faux documents” pour avoir obtenu des pièces d’identification béninoises en se faisant passer pour un homme né à ‘Sègbohouè’, une localité du pays voisin situé à l’est du pays.« Le jeune togolais aurait commencé par se procurer un acte de naissance du Bénin, utilisant ensuite ce document falsifié pour s’enregistrer au Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP). La supercherie a été révélée lorsque le prévenu a tenté d’obtenir un passeport béninois à la Direction de l’Emigration et l’Immigration (DEI), moment où les autorités ont découvert la fraude et procédé à son arrestation », ont rapporté des sources proches du tribunal de Cotonou. (Source : alome.com)

Rca : Justice- La Cour pénale spéciale débute officiellement son second mandat

Créée en 2018 afin d’enquêter, instruire et juger les violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commis sur le territoire de la République Centrafricaine depuis le 1er janvier 2003, cette cour hybride fait aujourd'hui l'objet de controverse. À l’aube de son second mandat, les victimes pensent que la CPS n'a pas pleinement rempli son rôle. Pourtant, la juridiction dresse un bilan satisfaisant en dépit de quelques difficultés. La Cour pénale spéciale a été créée dans un contexte où l'impunité bat son plein en République centrafricaine. (Source : Rfi)

Gabon : Diplomatie- Le président Oligui Nguema au cinquantenaire de la Guinée Bissau

Le président gabonais de la Transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a, au nom du Gabon, pris part, ce jeudi 16 novembre à l’Avenue Amilcar Cabral à Bissau, à la célébration du 50ème anniversaire de l’indépendance de la République de Guinée Bissau, rapporte un communiqué de la présidence parvenu à l’Agp«Invité par son homologue Bissau-Guinéen, le président de la Transition, président de la République, chef de l’État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part ce jour à l’Avenue Amilcar Cabral à la célébration du 50ème anniversaire de l’accession à la magistrature suprême de la République de Guinée Bissau», indique le communiqué. (Source :Agp)

Guinée : Crief- Oyé Guilavogui obtient enfin gain de cause

C’est une bonne nouvelle pour l’ex ministre de l’environnement et des eaux Forêts. Malade et hospitalisé depuis le 30 octobre 2023 pour des douleurs abdominales et des infections urinaires Oyé Guilavogui a été autorisé finalement à aller se faire soigner hors de la Guinée.C’est le mercredi 15 novembre que la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières(Crief), présidée par le juge Alhassane Mabinty Camara a pris cette décision en faveur de l’ancien ministre d’Alpha Condé. Cette décision a été prise après que la cour ait entendu l’avis du corps de l’hôpital Ignace Deen où était hospitalisé l’ancien ministre des postes, télécommunications et de l’économique numérique.La Cour a ainsi ordonné l’évacuation Oyé Guilavogui dans une structure sanitaire appropriée en Tunisie à la diligence du parquet spécial de la Cour de ce siège, nous a confirmé le procureur Aly Touré, qui dit ne pas s’opposer son véto à cette décision. En détention depuis avril 2022, l’ex ministre Oyé Guilavogui est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption et blanchiment de capitaux. ( Source : africaguinee.com)