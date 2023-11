Ethiopie: La présidente Sahle-Work souligne la nécessité de changer le récit de l'industrialisation de l'Afrique

<strong>Addis Ababa — La présidente Sahle-Work Zewde a souligné la nécessité de changer l'histoire de l'industrialisation de l'Afrique grâce à un développement industriel inclusif et durable.

La Conférence économique africaine se tient actuellement à Addis-Abeba sur le thème "Impératifs pour un développement industriel durable en Afrique".

La conférence offrira une plateforme aux universitaires confirmés et aux jeunes chercheurs pour présenter leurs recherches axées sur les solutions aux responsables politiques et aux décideurs.

Elle permettra également aux participants d'examiner l'expérience de l'industrialisation sur le continent.

Dans les remarques qu'elle a formulées lors de la conférence, la présidente Sahle-Work a souligné la nécessité de construire un secteur industriel solide et de changer le discours sur l'industrialisation de l'Afrique.

Il est de plus en plus évident que le développement industriel n'est pas un luxe, mais une composante essentielle d'une croissance économique soutenue et inclusive, a-t-elle expliqué.

"Il y a un malentendu lorsque nous parlons de l'industrialisation qui, en fait, n'est peut-être pas destinée à l'Afrique. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous pouvons comprendre, ce qui n'est pas le cas".

La présidente a donc souligné la nécessité de changer l'image de l'industrialisation de l'Afrique par le biais d'un développement industriel inclusif et durable.

L'inclusion sociale dans le secteur de la production et le partage des bénéfices de la croissance industrielle sont les fondements d'une Afrique prospère, a-t-elle ajouté.

"Personne ne doit être laissé pour compte, que ce soit dans la production ou dans le partage des ressources. C'est pourquoi les institutions et les structures gouvernementales doivent veiller à ce que les politiques publiques, les stratégies et les plans nationaux tiennent compte de la dimension de genre.

En outre, la présidente Sahle-Work a souligné que le fait de s'appuyer uniquement sur des fabricants étrangers présente des risques et qu'il est donc à la fois prudent et nécessaire d'explorer diverses options.

Par conséquent, "le moment est venu d'adopter des stratégies plus efficaces pour la substitution des importations, l'industrialisation, la diversification économique et le développement de secteurs manufacturiers compétitifs à l'échelle internationale".

Elle a souligné que nos politiques doivent également intégrer des outils et un contexte actualisés qui tiennent compte des phénomènes récents nécessitant l'adaptation et l'application des technologies.

Le secrétaire exécutif de la CEA, Clever Gatete, a déclaré qu'il était juste de discuter des politiques et des capacités institutionnelles pour une industrialisation durable, un développement inclusif et une transformation structurelle.

Cela nous aidera à reconstruire et à sortir plus forts de la crise, a-t-il déclaré.

"Vous conviendrez tous avec moi qu'au coeur de nos efforts pour sauver les Objectifs de développement durable (ODD) et remplir notre engagement envers l'Afrique, nous voulons jeter les bases d'une industrialisation accélérée pour un développement durable et inclusif", a-t-il souligné.

Le programme d'industrialisation de l'Afrique se concentre sur l'intégration régionale, le développement des infrastructures et le commerce, a-t-il dit, ajoutant que l'aspiration à créer le continent uni basé sur les idées du panafricanisme et de la renaissance de l'Afrique est assurée par le développement des infrastructures.

Le professeur Kevin Urama, économiste en chef et vice-président du complexe de gouvernance économique et de gestion des connaissances de la Banque africaine de développement, a déclaré que "nous devons nous concentrer sur une industrialisation axée sur les exportations".

"Nous devons nous concentrer sur une industrialisation axée sur les exportations. Nous devons nous concentrer sur la substitution des importations. Nous devons également nous concentrer sur le renforcement des capacités des institutions qui permettront le développement de ces industries", a-t-il expliqué.

En outre, il a ajouté que les pays africains doivent établir davantage de connexions entre eux afin de pouvoir commercer davantage les uns avec les autres, de supprimer les barrières commerciales et de faciliter le commerce entre les pays ainsi qu'à l'intérieur des pays pour les produits manufacturiers à forte valeur ajoutée.

Tout en présentant les leçons que l'Éthiopie a tirées d'autres pays industrialisés, Melaku Alebel, ministre éthiopien de l'industrie, a déclaré que l'Éthiopie poursuivait activement divers mécanismes sur l'industrie manufacturière par le biais de l'AfCFTA afin de créer des opportunités d'emploi et de croissance économique. Pour promouvoir l'industrialisation, l'Éthiopie a beaucoup investi dans les réformes politiques et réglementaires.

En ce qui concerne les infrastructures, le ministre éthiopien a déclaré que le pays avait fortement investi dans les infrastructures, en particulier dans les chemins de fer, les lignes aériennes, l'énergie et les routes. Il a ajouté que l'Afrique disposait d'un énorme potentiel de main-d'oeuvre, mais qu'il fallait la former pour qu'elle soit plus efficace.

L'Afrique doit également investir dans la promotion des exportations et la stratégie de substitution des importations pour améliorer la balance commerciale, a-t-il ajouté.