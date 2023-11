Afrique de l'Est: La décision du GBHHEC d'ouvrir son siège à Addis témoigne du succès diplomatique de l'Éthiopie

L'ouverture du siège du Global Black History, Heritage and Education Centre (GBHHEC) à Addis-Abeba est une démonstration du succès diplomatique de l'Éthiopie et une reconnaissance de l'histoire dynamique du pays dans les mouvements panafricains, a déclaré le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Meles Alem.

Lors de son point de presse bihebdomadaire avec les journalistes locaux et étrangers, le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Meles Alem, a révélé que le Centre inaugurera son siège à Addis-Abeba au cours de la première semaine de décembre.

Le porte-parole a expliqué qu'un important travail diplomatique a été effectué pour que le siège du centre soit situé à Addis-Abeba. Il a souligné qu'il s'agit d'une démonstration du succès diplomatique de l'Éthiopie.

L'Éthiopie est à l'origine de l'humanité et de la civilisation ancienne, a-t-il déclaré, précisant que le pays est le fondateur et le champion du mouvement panafricain et qu'il déploie encore des efforts pour renforcer et consolider les intérêts panafricains.

"L'Éthiopie a été membre de plusieurs organisations internationales. Le pays a joué un rôle fondateur dans diverses organisations internationales telles que l'ONU, l'Union postale internationale, l'OUA, etc. L'intérêt du GBHHEC d'ouvrir son siège à Addis-Abeba découle de la conviction que l'Éthiopie a joué un rôle important pour faire entendre la voix du peuple noir", a-t-il déclaré.

La décision du centre d'ouvrir son siège à Addis-Abeba est également une reconnaissance de l'histoire dynamique du pays dans les mouvements panafricains, a ajouté l'ambassadeur Meles.

La présence du centre à Addis-Abeba est une excellente occasion de renforcer la position de l'Éthiopie dans le secteur du tourisme.

Le GBHHEC a également pour projet de construire un immense musée doté de technologies numériques à Addis-Abeba. Ce musée devrait présenter l'histoire et le patrimoine des Africains noirs.

Il convient de rappeler qu'une délégation du Global Black History, Heritage, and Education Center a effectué une visite de travail de dix jours en Éthiopie en avril dernier et a rencontré des responsables gouvernementaux de haut niveau.

Le centre se consacre à la restauration, à la récupération, à la préservation, à la conservation, à la redécouverte et à la documentation précise de la véritable histoire et du patrimoine de l'Afrique. Il s'agira notamment de manuscrits, d'artefacts, de ruines, de réalisations, d'inventions et d'idéologies.

L'ambassadeur Meles Alem a déclaré qu'en plus de son importance diplomatique, le centre a une grande importance sociale et économique.

Des représentants des Noirs du monde entier, des intellectuels et des institutions seront présents le jour de son inauguration.

Le centre jettera également un pont culturel entre les nations africaines et les reliera à la diaspora africaine au sens large, en veillant à ce que les Africains, où qu'ils vivent, soient informés de la vérité de leur histoire et de leur patrimoine.

Sur d'autres questions relatives aux affaires étrangères, le porte-parole a déclaré que l'Éthiopie réaffirme son engagement en faveur de la paix et de la stabilité du peuple frère du Soudan et qu'elle apportera le soutien nécessaire au peuple soudanais pour qu'il sorte du problème actuel.

Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président du Conseil de souveraineté transitoire du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, ont discuté mercredi de questions d'actualité communes.

Il a indiqué que l'Éthiopie pense que le problème du Soudan sera résolu par les Soudanais.

Dans le même ordre d'idées, le Premier ministre Abiy Ahmed a assisté au sommet inaugural saoudo-africain de Riyad, en Arabie saoudite, et en marge du sommet saoudo-africain, il a eu des discussions fructueuses avec des dirigeants africains sur diverses questions d'intérêt commun.

"La participation du Premier ministre Abiy au sommet saoudo-africain doit être considérée comme une semaine au cours de laquelle l'Éthiopie a montré son influence sur la scène mondiale, où des consultations approfondies ont eu lieu avec les Saoudiens sur des domaines de coopération communs, et où nous avons utilisé la plateforme pour parler avec les dirigeants de différents pays", a déclaré Meles.

Selon le porte-parole, les discussions entre le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, Demeke Mekonnen, et le directeur régional de la Banque mondiale, Ousmane Dione, ainsi que le ministre tanzanien des affaires étrangères, January Makamba, ont aidé l'Éthiopie à promouvoir ses intérêts.

Au cours de la semaine à venir, à partir du 21 novembre 2023, plus de 20 entreprises françaises notables effectueront une visite de pré-investissement en Éthiopie en vue de s'engager dans divers domaines d'investissement.