Ethiopie: Inauguration du siège du Global Black History, Heritage & Education Center à Addis-Abeba

Le siège du Global Black History, Heritage, and Education Center sera officiellement inauguré à Addis-Abeba le 8 décembre 2023, a annoncé le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Meles Alem.

Lors de son point de presse bihebdomadaire avec les journalistes locaux et étrangers aujourd'hui, le porte-parole du ministère des affaires étrangères Meles Alem a déclaré que l'Éthiopie est à l'origine de l'humanité et de la civilisation ancienne et qu'elle est fondatrice et membre de diverses organisations internationales.

L'ouverture du siège du Global Black History, Heritage, and Education Center à Addis-Abeba apportera de nombreux avantages sociaux et économiques et consolidera la capitale diplomatique d'Addis-Abeba.

L'ambassadeur Meles a déclaré que la décision du centre d'ouvrir son siège en Éthiopie est une reconnaissance de l'histoire dynamique du pays dans les mouvements panafricains.

L'institution souhaite faire de l'Éthiopie un centre du mouvement panafricain, a ajouté le porte-parole.

Il a déclaré qu'il s'agissait d'une excellente occasion d'installer le centre à Addis-Abeba afin de renforcer la position de l'Éthiopie dans le secteur du tourisme.

La cérémonie d'inauguration se déroulera en présence de hauts fonctionnaires et d'invités.

%

Il convient de rappeler qu'une délégation du Global Black History, Heritage and Education Center a effectué une visite de travail de dix jours en Éthiopie en avril dernier et a rencontré des responsables gouvernementaux de haut niveau.

Le centre se consacre à la restauration, à la récupération, à la préservation, à la conservation, à la redécouverte et à la documentation précise de la véritable histoire et du patrimoine de l'Afrique. Il s'agira notamment de manuscrits, d'artefacts, de ruines, de réalisations, d'inventions et d'idéologies.

Elle jettera également un pont culturel entre les nations africaines et les reliera à la diaspora africaine en veillant à ce que les Africains, où qu'ils vivent, soient informés de la vérité de leur histoire et de leur patrimoine.

Cette institution atteindra exactement cet objectif en étant un centre de production intellectuelle sous la forme de livres, de matériel d'enseignement et d'apprentissage, etc.