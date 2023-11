Madagascar: Wednesday Morning Group - Un conteneur ambulant pour la formation gratuite en coupe et couture

Les femmes victimes de violences basées sur le genre bénéficient d'une formation gratuite en coupe et couture.

C'est une initiative de Wednesday Morning Group qui organisera également un Bazar de Noël demain et une soirée de Gala le 2 décembre.

Depuis le début du mois d'octobre, Wednesday Morning Group (WMG) a mis en place un conteneur ambulant au parking du Trade Tower Ivandry pour la formation gratuite en coupe et couture des femmes victimes de violences basées sur le genre.

La première session de formation prendra fin en décembre si la deuxième débute en janvier pour s'achever en mars et la dernière pour le mois d'avril en juin.

Des places sont encore vacantes pour la seconde session de formation selon l'annonce faite par WMG lors de la rencontre avec la presse au Carlton Anosy mercredi dernier.

Au total, il y a aura un peu plus de 65 femmes bénéficiaires.

« Outre les formations de base en coupe et couture, ces femmes seront aussi initiées à la fabrication des serviettes hygiéniques lavables qui seront distribuées lors de la journée internationale des droits des femmes en mars », selon la vice-présidente du WMG, Ghislaine Leroy.

Plus de 10 000 serviettes hygiéniques seront distribuées à cet effet selon les estimations de WMG. A noter que l'association WMG collabore avec l'association Inner Wheel pour la mise en oeuvre de ce projet.

Fêtes

Pour soutenir cette formation gratuite en coupe et couture, WMG organisera le 18 novembre leur traditionnel Bazar de Noël .

«Les fonds récoltés seront entièrement consacrés à cette formation. Ceux et celles qui souhaitent appuyer cette cause plus que noble peuvent ainsi venir faire leur achat à l'hôtel Carlton de 9h à 18h », enchaîne Vonymey.

Cet évènement verra la participation de plusieurs artisans et quelques ambassades avec des espaces dédiés aux artisanats de luxe, articles de cadeaux, maisons et objets, beauté et bien-être, bijoux, prêt-à-porter, vannerie, gastronomie, épiceries fines...

Une soirée de Gala d'anniversaire sera également organisée au Bois vert à Ambohijanahary le samedi 2 décembre pour marquer les 60 ans de dévouement du WMG à la cause humanitaire.

Plusieurs partenaires soutiennent le WMG dans l'organisation de ces deux évènements majeurs dont BNI Madagascar.