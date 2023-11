Afrique: jiu-jitsu-Open d'Afrique - 19 combattants malgaches à Maurice

Les jujitsukas malgaches seront présents massivement à l'Open Africa demain à Côte d'Or, Maurice.

Ils espèrent remporter une dizaine de médailles.

Une partie de la délégation malgache a quitté le pays hier, pour rejoindre l'île Maurice dans le cadre du tournoi Open d'Afrique de jiu-jitsu, cinquième édition qui se déroulera à côté d'Or demain.

Elle est composée de dix combattants et deux coaches dont Pay Rasamy non moins Directeur technique national est le chef de la délégation.

Les neuf combattants constituant l'autre délégation qui viennent de disputer le championnat du monde ont pris le départ à Abu Dhabi et se sont rendus directement à Maurice.

Ces 19 combattants sont engagés dans les catégories junior, adulte et master et qui représenteront les ceintures marron, violette, bleue, blanche et verte.

Ils sont presque des licenciés du club Checkmat et chacun prend en charge ses frais de déplacement.

Parmi eux, six sont des dames à savoir Linjo, Diary et Nofy ayant participé au mondial d'Abu Dhabi, Chrystele, Tatamo et Arindra.

Lors de la dernière édition, Madagascar avait aligné quatorze combattants dont deux femmes à savoir Mirana Rafidison et Vola Rasamy Anoharana.

Ils ont remporté treize médailles d'or, deux d'argent et trois de bronze. Zo Aina, le capitaine de l'équipe, Diarisoa et Adriano, qui étaient auteurs d'un joli doublé en remportant chacun deux médailles d'or sont bel et bien sur cette liste.

La Fédération mauricienne de jiu-jitsu, hôte de la compétition, a invité 18 pays dans le monde.

Pendant le tournoi, les titres seront individuels avec un classement final par équipe.

Les catégories sont divisées par âge, genre et grade, notamment couleurs de ceinture.

Manjato Razafy

La liste des combattants malgaches :

- Zo Aina Tsilavina Randriamanga

- Bernicot Adriano Ranaivomanana

- Andrianabosoa Razafimandranto

- Niriniaina Christian Ranaivomanana

- Nofy Mica Chuk Hen Rakotobe

- Rajo Raharimbolamanana

- Linjomaradona Ramananarivo

- Andy Manjaka Rasamy

- Diarisoa Safidinirina Rakotoarison

- Rado Manantsoa Rakotomahanina

- Rado Patrick Rasamy

- Aiky Iloaina Rajaoson

- Jeddy Herlando Rakotomalala

- Bryan Ambinintsoa Rasamy

- Diary Nekena Ralalaharisoa

- Chrystele Rafidson

- Riana Wilson Razakarison

- Tatamo Randriamanantena