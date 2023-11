Congo-Kinshasa: La Tempêtes des Tropiques / « A quelques jours de la Campagne électorale - Calumet de la paix entre CENI et CENCO-ECC »

La rencontre entre les responsables de la CENCO, de l'ECC et de la CENI, jeudi 16 novembre, ainsi que le lancement de la campagne électorale le 19 novembre font la Une des journaux parus ce vendredi 17 novembre à Kinshasa.

Le président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Denis KADIMA KAZADI, a échangé, jeudi 16 novembre 2023, avec Monseigneur Donatien Nshole et le Révérend Eric Nsenga, représentant la Mission d'observation électorale conjointe la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l'Église du Christ au Congo (ECC). La publication de la liste provisoire des électeurs et de la cartographie des bureaux de vote ont été au centre des échanges, rapporte La Tempête des Tropiques.

C'était l'occasion aussi pour le président de la CENI de remettre un exemplaire de l'atlas électoral.

" Par rapport au processus électoral, nous sommes pratiquement au dernier virage. Je compare le stade actuel à un avion qui s'apprête à atterrir. L'atterrissage est une étape du vol qui demande un maximum d'attention du pilote, de l'équipage et aussi de la tour de contrôle. Cela requiert une grande connexion entre l'équipage et la tour de contrôle. L'équipage, c'est le président KADIMA et ses collaborateurs et nous, nous sommes quelque peu la tour de contrôle. Et c'est donc dans cette dynamique d'accompagner la CENI pour un bon atterrissage que nous sommes venus échanger avec lui. Vous savez la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale ", a déclaré Monseigneur Nshole, secrétaire général de la CENCO, à l'issue des échanges.

%

Le prélat a ajouté que « c'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie et a relevé, ce qui a été dit clairement dans le communiqué, les erreurs. Celles-ci ont, du reste, été constatées par la CENI avant même que nous les rendions publiques. Les erreurs que notre mission a constatées notamment la duplication des bureaux de vote », note aussi L'Avenir.

Monseigneur Donatien Nshole a donc noté la volonté et la transparence de la CENI à travers cette publication et ces échanges leur ont permis outre d'être rassurés, mais aussi d'apprendre certaines informations de la part du numéro un de la Centrale électorale relevant, au bout du compte, qu'il y a de quoi à être apaisé, fait savoir Forum des As.

Commentant cette rencontre entre les responsables de la CENCO, de l'ECC et de la CENI, Le Potentiel affirme : « Les élections prévues en décembre 2023 devront constituer un facteur de consolidation démocratique, c'est-à-dire de pacification des rapports sociaux et d'ancrage des valeurs démocratiques en République démocratique du Congo. Ainsi, la question de la transparence reste cruciale ».

Lancement de la campagne électorale le 19 novembre

La campagne électorale pour la Présidentielle, les législatives nationales et provinciales, et les municipales, sera lancée le 19 novembre 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, selon le calendrier élaboré par la Commission électorale nationale indépendante, rappelle Congo Nouveau.

Et le grand enjeu, c'est certainement au niveau de la Présidentielle où l'on dénombre 26 candidats, pense ce trihebdomadaire qui annonce que « l'un des candidats poids lourds, Moise Katumbi Chapwe a choisi de lancer officiellement sa campagne, ou plutôt sa course à la magistrature suprême du pays, à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo ».

EcoNews pour sa part rapporte que Candidat à sa propre succession, le président Félix Tshisekedi se lance dans la bataille dans un rassemblement populaire ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte.

« A l'UDPS, son parti politique, tout comme à l'Union sacrée de la nation, c'est la veillée d'armes pour marquer les esprits », fait savoir ce tabloïd.

Après la ville de Kinshasa, Félix Tshisekedi devra mettre le cap sur le Kongo Central. Première étape : la ville de côtière de Muanda, avant l'assaut du Grand Bandundu.