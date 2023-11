Afrique: Mamelodi Sundowns-SC Casablanca, à la recherche de l'étoile en or à Korhogo !

Pour la troisième fois consécutive, les Mamelodi Sundowns vont disputer la finale de la Ligue des champions féminine. Les Sud-africaines devront se défaire des Marocaines du Sporting club Casablanca qu'elles avaient battu en phase de groupe 1-0 de cette édition au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.

C'est la seconde fois que les filles de l'entraîneur Jerry Tshabalala vont affronter une équipe marocaine en finale de ligue des champions..Lors de la finale 2022, l'AS Far Rabat avait corrigé les Mamelodi Sundowns sur un score sans appel de 4-0. En terre ivoirienne, tout sourit à Melinda Kgadiete, Andile Dlamani et autres Lerato Kgasago balaient tout sur leur passage. Elles ont dominé tour à tour le JKT Queens de Tanzanie 2-0, maîtrisé le SC Casablanca 1-0 et a éclaboussé l'Atletico FC d'Abidjan 3-0 en phase de groupe à Korhogo. En demi-finale, premières du groupe A avec 9 points, une statistique qu'elles réalisent depuis l'édition 2021, les Mamelodi Sundowns ont écarté l'AS Far Rabat 1-0 pour s'inviter en finale.

Mamelodi Sundowns devient la première équipe à éliminer le champion en titre, en demi-finale, de la ligue des champions féminine de la Caf. Les Sud-africaines réalisent un parcours sans faute. Quatre victoires, sept buts inscrits et zéro but encaissé. Mais attention aux joueuses du SC Casablanca conduites par la capitaine N'guessan Nadège Koffi.

Fondé en 2019, le Sporting club de Casablanca va disputer la première finale de son histoire pour sa première apparition en Ligue des champions. Les filles de l'entraîneur El Qaïchouri Mehdi, ont commencé timidement le tournoi.

Menées par le club hôte, l'Atletico FC d'Abidjan, lors de la première journée, elles ont pu égaliser 1-1 et marquer leur premier point dans la compétition. Face à l'ogre sud-africain des Mamelodi Sundowns, elles ont été battues 1-0, lors de leur seconde sortie. Transférées ensuite au stade Laurent Pokou de San Pedro pour le dernier match du groupe, Amine Abdelahad, la gardienne du Sporting et ses équipières ont retrouvé le goût de la victoire. Elles ont fait exploser JKT Queens de Tanzanie 4-1 pour s'offrir grandement le chemin du dernier carré. Deuxièmes du groupe A derrières les Mamelodi Sundowns, les Marocaines du Sporting ont hérité du leader du groupe B, les Ghanéennes de l'Ampem Darkoa pour le choc des novices au stade Laurent Pokou.

La demi-finale a mal débuté pour les Marocaines qui encaissent sur penalty à la 6e minute. La chance étant de leur côté, elles reviennent au score suite à un but contre son camp d'une défenseuse du Ghana. Mais avant la pause, les partenaires de Comfort Yeboah passent devant grâce à une merveille de Diana Amoako. En seconde période, Aïcha Samaké et surtout Imane Abdelahad, meilleure joueuse du match, reviennent une seconde fois au score. Après les prolongations soldées par un nul, c'est au tir au but que les Marocaines se qualifient. Là encore, c'était l'ascenseur émotionnel, puisqu'elles ont raté le premier tir et on fait preuve de détermination pour s'imposer 3-2.

Le SC Casablanca a inscrit sept buts tout comme les Mamelodi Sundowns en quatre matches, en ont concédé quatre et compte deux victoires, un nul et une défaite face aux Mamelodi Sundowns.

Pour son baptême du feu, le CS Casablanca comme son homologue de l'AS Far essayera de remporter le graal en finale ce dimanche au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.

La stat

Le CS Casablanca n'a jamais remporté une rencontre à Korhogo après avoir déjà disputé deux matches dans cette localité, au contraire des Mamelodi Sundowns qui restent sur quatre victoires en quatre matches dans le nouveau stade.