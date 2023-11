Angola: L'AN approuve le changement de la TVA

Luanda — La proposition du projet de loi qui modifie le code de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 14 à 5% a été approuvée ce jeudi, pour 106 voix en faveur, zéro contre et 71 abstentions du groupe parlementaire UNITA, lors de la 2e réunion plénière ordinaire de l'Assemblée nationale.

L'Exécutif a réduit la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5% pour les produits alimentaires à large consommation, contre 7% de la proposition initiale.

Les produits alimentaires d'une large consommation proposés par l'Exécutif, du paquet TVA, 5% comprennent des viandes et des abats du boeuf, du porc, des moutons et de la chèvre, de la volaille (sauf le Pérou et l'oie), le poisson (sauf le requin, le saumon et la morue), le lait, yaourt et beurre ou marguerite.

La paquet inclut également des oeufs, des légumes ou des légumes comestibles, des fruits, du thé, des céréales, de la farine de maïs et de blé, de l'huile de nourriture, du sucre, des pâtes alimentaires, du pain et d'autres produits de pâtisserie, de l'eau et d'autres.

Le groupe parlementaire du MPLA a déclaré qu'il favorisait la proposition de la TVA de changer, car il comprend qu'il traduit sans équivoque l'engagement à résoudre les problèmes des gens.

"Nous avons voté favorablement parce que nous réalisons qu'il y a dans cette proposition un ensemble d'avantages qui visent à normaliser la collecte des différentes taxes dispersées qui traitent de la TVA, ainsi qu'un ensemble de stimuli à l'économie qui permettra à l'État de Maintenir fonctionnel ", a-t-il dit le député Kilamba Van-Dúnem.

%

Pour sa part, le député Florêncio Camjamba, de l'UNITA, a justifié l'abstention de son parti, dans la proposition considérée, en comprenant que taxer les aliments primaires à un rythme de 5% "est une mesure inefficace qui n'améliore pas l'accès de la population aux biens du panier de la ménagère et, par conséquent, ne résout pas l'état actuel de la faim généralisée. "

Le groupe parlementaire de l'UNITA défend TVA Zéro pour les produits du panier de la ménagère.

La ministre des Finances Vera Daves a précisé qu'une TVA inférieure à zéro pour cent est inadaptée car l'effet final est l'augmentation du prix des produits et non leur réduction.

L'initiative législative du président de la République, en tant que titulaire du pouvoir exécutif, vise à s'adapter à la réalité du contexte actuel du pays dans les aspects économiques et sociaux aux défis économiques et financiers auxquels sont confrontés les familles et les entreprises.

Dans la proposition, la province de Cabinda aura un taux d'incidence unique de TVA, dans l'ordre de 1%, en tenant compte du régime spécial en vigueur dans cette région, en raison de la discontinuité géographique.

La proposition d'un projet de loi qui modifie le code de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été demandée dans un processus urgent par le président de la République, en tant que titulaire du pouvoir exécutif, conformément à la Constitution et au régiment de l'Assemblée nationale.

Manuel Nunes Júnior revient au Parlement

Le député Manuel Nunes Júnior a repris son mandat à l'Assemblée nationale, après la cessation de l'exercice de la fonction publique incompatible avec le rôle du député.

Manuel Nunes Júnior, ancien ministre d'État à la coordination économique, intègre désormais la Commission de l'administration d'État et de la Commission du pouvoir local (4e commission) et le groupe national de suivi des organisations internationales du Parlement.

La plénière de l'Assemblée nationale a également approuvé la résolution de la suspension du mandat du député Manuel da Cruz Neto, de la liste du personnel du cercle électoral national de la MPLA, pour l'exercice de charge incompatible avec la fonction.