Angola: Le pays et le Brésil relancent la coopération agricole et d'élevage

Luanda — Les Gouvernements angolais et brésilien, ainsi que la classe des entrepreneurs de deux pays lusophones, ont commencé cette semaine, à Luanda, à travailler pour accélérer la relance et le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines les plus variés de la vie socio-économique, avec un accent sur le secteur agricole angolais.

À cette fin, une délégation brésilienne, qui se trouve en Angola depuis lundi, se réunira jeudi avec des membres du Gouvernement angolais pour approuver un calendrier d'actions qui définira les objectifs et les délais visant le début d'une coopération efficace dans le secteur agroalimentaire.

La mise en oeuvre de ces travaux fait partie de la signature de l'Accord de coopération pour les régions irriguées et d'appui à la politique d'agriculture familiale, ainsi que du protocole d'accord paraphé par le ministère de l'Agriculture et des Forêts de l'Angola et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Brésil, en août dernier, lors de la visite du Président brésilien, Lula da Silva, en Angola.

Selon le directeur du Bureau d'études, de planification et de statistiques (GEPE) du ministère de l'Agriculture et des Forêts, Anderson Jerónimo, ces deux documents de coopération stratégique définissent les lignes de coopération et nécessitent l'élaboration d'un plan d'action visant à former du personnel et à échanger d'expériences avec des entreprises brésiliennes comme Embrapa.

Pour sa part, le secrétaire adjoint au commerce et aux relations internationales du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MAPA) du Brésil, Júlio Ramos, a considéré l'Angola comme une porte d'entrée vers le continent africain, avec une énorme capacité pour attirer tout type d'investissement, un fait cela ouvre des opportunités aux entreprises brésiliennes de se développer dans le pays.

Il a assuré l'existence de nombreuses entreprises et coopératives brésiliennes intéressées à investir dans les différents domaines socio-économiques de l'Angola, en mettant l'accent sur l'agro-industrie.