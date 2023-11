Angola: Le MINSA s'engage dans un programme intégré des maladies chroniques

Luanda — Le Ministère de la Santé (MINSA) a annoncé ce jeudi (16), qu'il travaillait sur un programme intégré d'approche multisectorielle intégrée et coordonnée des maladies chroniques non transmissibles, dont l'action est centrée sur le cancer.

Selon la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, qui s'exprimait à l'ouverture de la "Réunion de réflexion sur la prévention et le diagnostic du cancer du sein et de la prostate - Octobre Rose, Novembre bleu", cette action vise à renforcer le système de santé, pour offrir à tous les citoyens des services complets de prévention, de diagnostic, de traitement, de suivi et de soins palliatifs du cancer, mais aussi, réduire l'incidence, la morbidité et la mortalité.

La gouvernante a souligné que le cancer du sein et de la prostate constitue un problème de santé publique dans le monde entier, devenant en Angola, un défi majeur de santé publique en raison de la transition épidémiologique avec l'augmentation des maladies chroniques non transmissibles.

"Nous sommes très préoccupés par le fait que les patients arrivent dans nos services à un stade très avancé de la maladie, d'où, nos actions sur la prévention et le diagnostic précoce", a-t-elle indiqué.

Selon Sílvia Lutukuta, la prévention des maladies nécessite un engagement collectif, et chaque participant devrait jouer un rôle majeur dans la sensibilisation des communautés.

Tous, nous devons comprendre le danger que représentent ces maladies dans les communautés, pour mieux sensibiliser les femmes et les hommes sur l'importance de la prévention et du diagnostic précoce du cancer du sein et de la prostate, a-t-elle insisté.

La rencontre, visant à réfléchir sur la maladie, aborde des sujets tels que la prévention et le contrôle du cancer, la stratégie régionale et nationale de l'OMS, la situation épidémiologique, le cancer au Brésil, l'importance de l'estime de soi dans le processus de la maladie, dépassement et vivre avec le cancer un jour à la fois, entre autres approches.