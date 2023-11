Guinée: Koundara - Deux jeunes voulant s'enfuir avec la bagatelle de 400 millions mis aux arrêts

Mardi Dernier, Tidjane et Mamadou Mara deux jeunes employés d'un groupes de jeunes opérateurs économiques ont caressé l'espoir de se faire la malle après avoir été commis à retirer 400 millions de francs guinéens pour une urgente transaction.

Selon Thierno Amadou, l'un des victimes jointes au téléphone par la radio Esperance Fm a expliqué le film de la tentative de détournement.

« Nous avons reçu des containers arrivés le weekend et qui devraient sortir, des clients nous ont remis des chèques et nous étions dans l'urgence d'avoir de la liquidité pour les besoins de l'affaire, d'habitude on fait simplement un virement mais devant l'impossibilité de le faire sur place nous avons commis Mamadou Mara à aller faire un retrait, la somme étant assez importante, au centre ville il n'a pas trouvé de liquidités alors nous lui avons adjoint Tidjane et nous leur avons adjoint d'aller à Madina... »

Les jeunes ont obtempéré mais ayant échafaudé un plan machiavélique ont décidé de récupérer l'argent e de prendre la clé des champs.

Dans l'attente, les collaborateurs ont multiplié les appels justifiant leur retard par un problème de connexion et devant le retard de leurs jeunes associés ont demandé à aller voir ce qu'il en était et sont tombés des nues de voir que la transaction a été validée et que les jeunes s sont tirés de longue date.

Des plaintes ont été portées au niveau du haut commandement de la gendarmerie, à la brigade de recherche de Kipé et au niveau de la police des frontières.

Ce jeudi, contre toute attente, notre interlocuteur a annoncé que le duo mal intentionné a été épinglé sur la route du Sénégal au niveau de Koundara.