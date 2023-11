Congo-Brazzaville: Kouilou - Les gendarmes mis en garde sur l'usage des réseaux sociaux

Le commandant de la région de gendarmerie du Kouilou, Albert Matsounga, a récemment rappelé aux gendarmes exerçant dans sa zone de compétence que désormais plus personne ne devrait publier quoi que ce soit en uniforme sur les réseaux sociaux et ceux qui le feront seront sévèrement sanctionnés.

De nombreux gendarmes ont fait le choix de prendre le virage numérique. De plus en plus actifs sur les réseaux sociaux, ils ont fait de Twitter et de Facebook des nouveaux outils de communication. Et comme leur métier impose une certaine rigueur, pour éviter tout dérapage qui pourrait porter atteinte à la déontologie imposée par l'uniforme ou à la sécurité des agents, le commandement de la gendarmerie nationale a décidé de rappeler les bonnes pratiques à observer sur les réseaux sociaux pour les gendarmes, entre devoir de réserve, affichage de l'uniforme et respect de la vie privée.

En effet, le commandement de la gendarmerie nationale a décidé d'interdire aux gendarmes de se faire des photos en tenue et les mettre sur des réseaux sociaux. En cas d'inobservation de ces instructions, l'auteur s'exposera à des sanctions.

Compte tenu de l'importance de la directive, le commandant de la région de gendarmerie du Kouilou, le colonel Albert Matsounga, a sensibilisé les gendarmes exerçant dans sa zone de compétence au comportement à afficher sur les réseaux sociaux. « Le commandement de la gendarmerie nationale a rappelé que désormais, plus personne ne devrait publier quoi que ce soit en uniforme dans les réseaux sociaux, et ceux qui essayeront de le faire seront sévèrement sanctionnés », a-t-il dit, lors de la cérémonie de fin de stage de la treizième promotion des gendarmes.

Et de poursuivre : «D'ailleurs parmi nous, il y en a qui ont déjà été sanctionnés pour avoir été trouvés en flagrant délit de publication de photos dans les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, je voudrais insister là-dessus, plus de photos sauf de manière officielle, que vous soyez seul ou en groupe, vous ne publiez rien, sans en avoir reçu l'autorisation de la hiérarchie ». Notons qu' en mettant cette mesure en pratique, le commandement de la gendarmerie nationale entend sensibiliser les gendarmes et surtout leur rappeler l'obligation du devoir de réserve et d'exemplarité vis-à-vis de la profession.