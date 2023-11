Maroc: Tanger à l'heure de la 15è édition du Forum international MEDays

Tanger — La cérémonie d'ouverture de la 15è édition du Forum international MEDays a eu lieu, mercredi à Tanger, dans une salle comble en présence de plusieurs personnalités nationales et internationales.

Cette cérémonie a été marquée par des allocutions du président de la République de Sao Tomé & Principe, Carlos Villa Nova, du premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, du ministre des Affaires étrangères de la république de Hongrie, Péter Szijjártó, de l'Envoyé spécial du gouvernement chinois sur la question du Moyen Orient, Zhai Jun, du ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, du président de la CGEM, Chakib Alj, du président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, et du maire de Tanger, Mounir Lymouri, indique un communiqué de l'Institut Amadeus, initiateur de l'événement.

Dans son allocution, le président de l'Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri, a souligné que les équipes de l'Institut ont oeuvré pour "réunir ici à Tanger, en terre africaine, une diversité de voix, d'idées et d'expériences", notant que plus de 200 intervenants et plus de 5.000 participants, venus des quatre coins du globe, prennent part au Forum.

M. Fassi Fihri a rappelé que "l'Appel de Tanger, initié lors de la précédente édition des MEDays, a marqué une étape importante dans notre quête collective, nous fervents panafricains, d'une Union africaine plus forte et plus unie", soulignant que cet Appel à l'expulsion de la pseudo "rasd", entité non étatique, des rangs de l'Union africaine s'insère dans une dynamique continentale et internationale favorable, où le réalisme et le pragmatisme prévalent.

%

"Il représente un prérequis indispensable au retour de l'impartialité et de la crédibilité de l'Organisation panafricaine sur la question du Sahara marocain", a-t-il enchainé.

M. Fassi Fihri a, par ailleurs, relevé que "la tragédie à Gaza, fruit de l'agression flagrante israélienne contre les civils palestiniens désarmés, nous rappelle la complexité des relations internationales et la nécessité impérieuse d'une diplomatie proactive, équilibrée et responsable", notant que "le Forum MEDays est pleinement solidaire du peuple palestinien frère parce qu'il ne cesse de se battre depuis près de 80 ans pour une cause juste, tout aussi sacrée pour nous Marocains que notre première cause nationale".

"La position traditionnelle du Forum MEDays est guidée par celle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, qui oeuvre sans relâche pour la paix et la justice dans la région et pour la dignité du peuple palestinien frère qui a le droit, faut-il encore le rappeler, tant certains ont tendance à l'oublier, à une terre libre, indépendante et souveraine", a-t-il dit.

En plus du Maroc, ce sont 99 pays qui sont représentés par les différents participants à cette édition des MEDays, placée sous le thème "Polycrises, Polymonde", relève la même source.

Les MEDays sont un Forum international créé en 2008 par l'Institut Amadeus et placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Véritable plateforme de rencontre et de dialogue Nord-Sud et plus précisément des régions Maghreb, Méditerranée, Afrique et Moyen-Orient, avec une ouverture croissante sur l'Amérique latine et l'Asie, ce Forum rassemble chaque année plus de 250 personnalités et experts internationaux en géostratégie, politique, économie et sciences sociales.

Principale conférence internationale non gouvernementale organisée au Maroc, ouvert au grand public et notamment aux jeunes, le Forum MEDays tentera, une nouvelle fois en 2023, de mettre en exergue, à travers les thématiques multidimensionnelles qu'il abordera, la nécessité de consolider la souveraineté, l'indépendance et le leadership des pays du Sud et du continent africain en particulier.