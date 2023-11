Maroc: Province de Midelt - Lancement et inauguration de plusieurs projets de développement à l'occasion de la fête de l'indépendance

Amersid (Province de Midelt) — Des projets socio-économiques ont été lancés ou inaugurés, jeudi dans la province de Midelt, à l'occasion de la célébration du 68ème anniversaire de la fête de l'indépendance.

Touchant divers secteurs tels que l'éducation, la santé et les infrastructures routières, ces projets viennent conforter la forte dynamique de développement que vit cette province à forte dominante rurale.

Ainsi, le gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, en présence notamment du président du conseil provincial, d'élus, des autorités provinciales et d'acteurs de la société civile, a procédé à l'inauguration d'un dispensaire rural au douar Zebzat, situé dans la commune d'Amersid.

Ce projet, dont le coût total s'élève à 1,2 million de dirhams, vise à renforcer les services de santé, à améliorer les conditions des soins primaires et à mettre à disposition, au bénéfice de la population rurale ciblée (1200 personnes), divers programmes de prévention et de sensibilisation, notamment ceux visant la santé de la mère et de l'enfant.

Au niveau de la commune Nzala, le gouverneur a procédé au lancement des travaux de construction de la route non classée reliant la route nationale N° 13 et douar Ait Daoud Ou Moussa.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales (PRDTS) en milieu rural, permettra de désenclaver 4 douars et d'améliorer l'accès des populations ciblées aux services de base en leur permettant de bénéficier équitablement des opportunités économiques.

%

Dans la commune de Midelt, M. Ennouhi a procédé à l'inauguration de l'école primaire "Al Karam", financée par le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports pour une enveloppe budgétaire de 5,7 millions de dirhams.

Ce projet, dont la capacité d'accueil s'élève à plus de 200 élèves, vise à lutter contre le décrochage scolaire en milieu rural, à assurer la diversification de l'offre scolaire et à améliorer les conditions et la qualité de la scolarisation.

Dans une déclaration à la MAP, Hassan Byara, chef de la division des équipements à la préfecture de la province Midelt, a souligné que ces projets viennent accompagner et conforter la dynamique de développement socio-économique que connaît la province de Midelt.

Et d'ajouter que ces projets, qui touchent des secteurs vitaux tels que la santé, l'éducation et les infrastructures, auront un grand impact sur les conditions de vie de la population et contribueront à accélérer le processus de développement au niveau de la province.

Mardi, le gouverneur de la province avait inauguré une unité d'enseignement préscolaire dans la commune d'Amzizel et une maison de maternité (Dar Al Oumouma) dans la commune d'Amouker à l'occasion du 68ème anniversaire de la fête de l'indépendance.