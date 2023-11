Afrique du Nord: Tanger - Débat sur la réalité et les perspectives du développement régional

Tanger — La Chambre des Conseillers a organisé, jeudi à Tanger, une conférence thématique sur "le développement régional: les enjeux de planification et les défis de mise en oeuvre", afin de débattre de la réalité et des perspectives du développement régional, de la mise en oeuvre des programmes et des stratégies, et de la manière d'assurer la convergence entre les intervenants.

Organisée en partenariat avec le conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cette conférence, dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Wali de la région, du directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), de représentants de la Direction générale des collectivités territoriales, des membres du Conseil régional, d'élus, et d'acteurs économiques et civils, vise à examiner la réalité du développement régional au Maroc, et à explorer les moyens de promouvoir les mécanismes d'intervention de la région en matière de promotion du développement territorial.

S'exprimant à cette occasion, le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, a souligné que cette conférence, la 5è et dernière rencontre préparatoire du 5è Forum parlementaire des régions, qui se tiendra le 20 décembre prochain, sous le thème "Stimulation de la croissance économique à travers les territoires", ambitionne de relever les défis liés au développement d'approches innovantes de gouvernance territoriale, basées sur la réalisation de la complémentarité État-Régions, le développement de systèmes économiques locaux intégrés et l'aménagement du territoire selon une approche globale et intégrée.

M. Mayara a, dans ce sens, relevé que le développement régional, en tant que concept avancé de mise en oeuvre de la régionalisation, se heurte à des domaines plus complexes, dans lesquels les considérations conceptuelles et méthodologiques, le cadre institutionnel et la multiplicité des acteurs (l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile) se chevauchent, soulignant la nécessité de développer des formes d'intervention et des mécanismes méthodologiques, financiers et institutionnels, qui permettront d'accélérer la mise en oeuvre de la régionalisation avancée et d'encourager la convergence des interventions des différents intervenants.

Le président de la Chambre des Conseillers a, en outre, estimé que les compétences dont jouit la région dans le domaine du développement économique lui permettent de réaliser la convergence des stratégies sectorielles et d'assurer l'harmonisation des efforts et des interventions des acteurs concernés par le développement régional, formulant le souhait que cette rencontre débouchera sur des conclusions qui constitueront une base de débats et de discussions dans le cadre du 5è Forum parlementaire des régions, dans la perspective d'établir une feuille de route intégrée pour la stimulation de la croissance économique à travers les territoires.

Pour sa part, le président du Conseil régional, Omar Moro, a indiqué que cette conférence traite d'une thématique d'actualité liée aux pratiques territoriales et aux défis de développement auxquels le Maroc est confronté, et reflète l'intérêt stratégique accordé au chantier de la régionalisation sur lequel mise le Royaume, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour réaliser la justice socio-spatiale et l'intégration territoriale.

M. Moro a relevé que l'importance de cette rencontre réside également dans le fait qu'elle s'inscrit dans le cadre du processus de développement que connaît le Maroc à plusieurs niveaux, de l'élargissement de la participation territoriale aux stratégies nationales, et de l'implication de tous les acteurs institutionnels, civils et sectoriels dans les importants projets de développement lancés par le Royaume, soulignant que le chantier de régionalisation avancée constitue un modèle développemental et démocratique marocain inédit, garantissant le développement et la justice sous ses différentes formes, ainsi que la participation active de toutes les composantes de la société.

Il a, à cet égard, affirmé que les enjeux du développement sont liés au taux d'avancement des projets, à l'activation du travail des institutions, à la planification, et à la rationalisation de la gestion, selon une approche participative, régionale et locale, à travers la modernisation des administrations, la mobilisation des ressources humaines nécessaires, la rationalisation des ressources financières, le diagnostic des besoins et la détermination des priorités.

Cette rencontre s'articule autour de deux axes, à savoir "la planification stratégique régionale et l'enjeu de la convergence des stratégies sectorielles", et "La mise en oeuvre des projets de développement régional, la question de la gouvernance et les contraintes de financement".