Congo-Brazzaville: Slam-poésie - Les Ailes de Raphaël en scène le 22 novembre

L'association les Ailes de Raphaël, que préside Princilia Pérès, journaliste, slameuse et auteure congolaise, organise le 22 novembre un concert de slam et de poésie, à l'Institut français du Congo. Amateurs, curieux et amoureux de l'art oratoire sont les bienvenus pour un moment hors du temps où le slam sera au carrefour du corps et du langage.

Sur le thème « Renessence dans "converser différence" », la rencontre qui se tiendra en marge de la Journée mondiale de l'enfance mettra en scène une douzaine de jeunes slameurs et musiciens.

Des voix et des corps exalteront la singularité des regards sur le monde. Des rimes, de vers ou de prose, seront récités ou slamés à voix haute avec délicatesse pour rompre avec la lecture silencieuse des mots sur les maux, transgresser les frontières de la langue et de l'imaginaire.

« C'est un beau chemin qui a été fait, un beau chemin d'ensemble et personnel, avec les orphelins, les malades, comme moi, comme lui, comme elle ! Un beau chemin de rencontres et de persévérance. À tous les amis journalistes, médecins, artistes et culturels, alliés de l'associatif qui nous ont connus dans plusieurs vies et au-delà, merci de nous donner de la force le Jour-J. Venez nous encourager et assister à notre "Renessence" », invite Princilia Pérès, promotrice de l'association les Ailes de Raphaël.

Créée le 19 juin 2023 à Brazzaville, cette association se donne pour mission de libérer la parole et lutter contre la drépanocytose à travers le slam et la poésie. Elle propose ainsi conférences, cercles de paroles, formations, ateliers d'écriture thérapeutique et poésie, ateliers de danse pour faire appel à la fibre artistique de ses membres à des fins psychothérapeutiques et pour s'épanouir par la créativité.