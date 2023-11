Sénégal: Développement d'un système d'alerte précoce santé-climat au Sénégal - L'Anacim mobilise des météorologues et des professionnels de la santé

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a organisé mercredi 15 novembre à Dakar, un atelier international de suivi des parties prenantes sur la prévision des vagues de chaleur pour un système d'alerte précoce santé-climat.

L'atelier organisé grâce à l'appui de la National and Atmospheric Administration (NOAA) des Etats-Unis et en collaboration avec la Direction générale de la santé publique (DGSP), a permis aux acteurs de relever l'importance des prévisions météorologiques dans la prévention des vagues de chaleur et leurs conséquences.

Dr Ousmane Ndiaye, directeur de la météo à l'Anacim a expliqué que cet atelier est organisé en vue de mobiliser des météorologues et professionnels de la santé pour améliorer les perspectives sur les risques liés à la chaleur au Sénégal.

Par ailleurs, le chef du bureau Afrique de la Noaa a soulevé une interrogation sur les vagues de chaleur et leurs conséquences sur la santé : « Pourquoi il y a toujours des gens qui meurent à cause des vagues de chaleur au moment où les données météorologiques et climatiques peuvent informer sur leur arrivée permettant ainsi de prendre des précautions nécessaires afin de préserver la santé des personnes vulnérables ? »

A travers cette question Mamadou Wassila Thiaw fait valoir le poids que peuvent peser l'expertise et les technologies dont disposent les services météorologiques pour prévenir l'arrivée des vagues de chaleur qui peuvent avoir des conséquences néfastes.

Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre des en charge des transports aériens a magnifié le partenariat entre l'Anacim et les autres parties prenantes.

« Ce partenariat entre l'Anacim et la direction de la santé est innovante en matière de gestion de la santé au Sénégal », s'est réjoui Boubacar Ndiaye Fall. Pour qui cela traduit tout le sens de l'appui du centre de prévisions climatiques, de la National and atmospheric administration qui fournit des informations météorologiques et climatiques pour soutenir les missions humanitaires du gouvernement américain dans les pays en voies de développement.

Il a enfin rassuré les différentes parties prenantes sur la conduite à donner à leurs recommandations. « Vous pouvez compter sur l'engagement du ministère des transports aériens et tous les ministères concernés pour la prise de décisions nécessaires à l'application des recommandations issues des travaux de cet atelier ».