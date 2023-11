Mali: BRVM - BOA Mali à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,35%.

A la fin de la séance de cotation de ce jeudi 16 novembre 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre BOA Mali se retrouve à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,35%.

Le cours de cette valeur est passé en effet de 1360 FCFA le 14 novembre 2023 à 1460 FCFA ce 16 novembre 2023, soit une augmentation de 100 FCFA. Après BOA Mali, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,26% à 665 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,04% à 1 065 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 6,96% à 845 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (plus 5,29% à 89 500 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Sénégal (moins 7,39% à 3 195 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 5,02% à 1 040 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 5,00% à 1 900 FCFA), BOA Bénin (moins 4,26% à 6 405 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,23% à 1 245 FCFA).

Concernant la valeur des transactions, elle connait une forte remontée, passant de 610,836 millions de FCFA le 14 novembre 2023 à 2, 761 milliards de FCFA ce jeudi 16 novembre 2023.

La capitalisation boursière du marché des actions connait une augmentation de 4,007 milliards, se situant à 7773,370 milliard de FCFA contre 7 769,363 milliards de FCFA le mardi 14 novembre 2023.

En revanche, celle du marché obligataire est en baisse de 9,178 milliards, passant de 10 351,541 milliards de FCFA le 14 novembre à 10 342,363 milliards de FCFA ce 16 novembre 2023.

La situation est contrastée du côté des indices. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 0,05% à 208,95 points contre 208,84 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a cédé 0,08% à 105,27 points contre 105,35 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) se retrouve avec un repli de 0,09% à 99,81 points contre 99,90 points la veille.