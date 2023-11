Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Fleur du désert » de Sherry Horman

« Fleur du désert » retrace le parcours touchant et inspirant d'une petite fille du désert au sommet de la gloire grâce à sa sagesse, sa bravoure et sa résilience.

Du genre drame, « Fleur du désert » raconte l'histoire de Waris. Issue d'une famille de nomades somaliens, la petite fille vit une enfance rude mais heureuse car entourée des siens. Mais un jour, comme de coutume au sein de sa communauté, son père estime que Waris, à peine 13 ans, peut être prise en mariage et décide de la marier à un homme bien plus âgé. Lorsque la petite adolescente apprend les manigances de son père, elle juge bon de prendre la fuite pour ne pas subir le même sort que la plupart de ses amies et voisines. Traversant le désert au péril de sa vie, elle atteint la ville de Mogadiscio et retrouve sa grand-mère. Cette dernière lui fait quitter le pays en lui trouvant un poste de « bonne à tout faire » à l'ambassade de Somalie à Londres.

Waris y travaille pendant six ans, telle une esclave, totalement recluse et coupée du monde extérieur. Quand la guerre civile éclate en Somalie, l'ambassade ferme. Waris se retrouve livrée à elle-même dans les rues de Londres, ne sachant pas un mot d'anglais. Par hasard, son chemin croise celui de Marilyn avec qui elle se lie d'amitié. Cette jeune femme, assez atypique, l'héberge et l'aide à trouver un emploi dans un fast food. Une opportunité qui permettra à Waris d'être repérée par un célèbre photographe de mode...

« Fleur du désert » est l'adaptation cinématographique du roman éponyme écrit par Waris Dirie. Dans cet ouvrage autobiographique, la romancière somalienne détaille son parcours hors du commun, de son excision à l'âge de 5 ans jusqu'à son engagement humanitaire, en passant par sa carrière de mannequin et sa nomination au poste d'ambassadrice des Nations unies pour les questions liées aux mutilations sexuelles encore pratiquées dans de nombreux pays. En 2007, Waris Dirie a été récompensée pour son travail humanitaire, en recevant le titre de Chevalier de la Légion d'honneur.

D'origine éthiopienne, Liya Kebede, l'actrice interprétant Waris Dirie, est également mannequin international dans la vraie vie. Elle est fondatrice de la « Liya Kebede Foundation », qui vient en aide aux femmes du Tiers monde pour tout ce qui concerne les questions liées à l'accouchement.

Outre Liya, le casting de ce long métrage d'environ 2h 00 affiche également Avec Sally Hawkins, Timothy Spall, Juliet Stevenson, etc. Sorti en 2009, le film a été tourné à Djibouti, à Londres, en Allemagne et à New York.