Tunisie: Regard sur la Ligue 2 - Le CSHL et Chebba gardent la main

Zliza, Zarzis, Jendouba et Radès en embuscade.

Avec six buts dans la besace, Haj Khelifa, buteur de l'ES Radès, caracole et se détache même avec deux longueurs d'avance sur Firas Sakkouhi du CS Hammam-Lif, alors que Mohamed Amine Mersni et Abdelkader Naghmouchi (Jendouba Sport), Walid Jerbi (SC Moknine), ainsi qu'Azer Ghali (ES Zarzis) ont, à leur tour, fait trembler les filets.

Pourquoi commencer avec les buteurs ? Parce qu'en l'état, et en conséquence, dans le groupe A, les Verts caracolent, Jendouba et Radès restent en embuscade, alors qu'en poule B, Zarzis se porte bien et Moknine est au pied du podium.

Voilà pour les acteurs du jeu, ceux qui portent leur équipe, et passons maintenant à la physionomie générale.

JSK et ESHS, dos au mur

Dans le premier groupe, les Verts gardent la main et devancent toujours Jendouba de deux unités.

Pas de quoi sauter au plafond cependant, il suffit d'un passage à vide pour remettre en cause ce qui a été réalisé en amont.

Toujours à l'affût, dans le rétroviseur des banlieusards du sud, Radès attend le moment de couper le passage à la corde.

Puis, il y a les Capbonnais de Korba qui restent à l'affût, à quatre points du leader, sans oublier les Sahéliens de Msaken et les Tunisois d'El Omrane qui n'ont pas dit leur dernier mot dans l'optique des places d'accessit.

Un mot en passant concernant la JSK et l'ESHS, deux clubs qui devraient naturellement évoluer en Ligue 1.

Il va falloir se retrousser les manches car les points vont désormais compter double. En poule B à présent, le Croissant Chebbien semble renaître de ses cendres...Dans le sillage du CS Chebba maintenant, deux poids lourds, Zarzis et surtout la Zliza font figure de prétendants, de candidats à terme.

Ne pas enterrer aussi le COM et la Stayda, en attendant mieux de la part de ces deux incontournables.

Quant au bas du tableau, groupe A et B compris, les insulaires de Kerkennah et de l'ES Jerba, Rejiche, l'énigme de ce championnat, aux côtés du SCBA, de l'ASOE, de Tabarka et de Kalaa, ont du souci à se faire et devront forcément penser à sauver leur peau.