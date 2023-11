Congo-Brazzaville: Musique - Privat Kaporedji chante Roga-Roga

L'artiste congolais Privat livrera un concert en honneur à Roga-Roga, le 10 décembre, à l'esplanade de la préfecture de Brazzaville.

Pour le grand défi qui s'impose à lui, Privat Kaporedji va oser le pari de mélanger les sonorités urbaines congolaises avec la musique atypique, notamment la rumba et le ndombolo afin d'offrir au public un spectacle inoubliable. « Depuis l'annonce de mon concert qui est désormais le vôtre, j'ai senti l'amour et la considération que vous avez non seulement envers moi, mais aussi envers la légende vivante Roga-Roga. Je vais vous offrir le meilleur spectacle urbain avec une touche particulière de la rumba », a-t-il déclaré.

Le jeune artiste congolais veut non seulement faire de son art un cadre de consolidation et de cohésion, du vivre-ensemble, de solidarité culturelle durable, mais aussi et surtout adresser une invitation à d'autres artistes, aux mécènes et aux autorités nationales afin qu'ils aient une attention et un regard différent sur les icônes de la musique dont Roga-Roga.

Cette figure de la musique congolaise et africaine, a dit Privat Kaporedji, oeuvre tout au long de sa carrière pour le rayonnement de cet art. Ainsi, de son vivant, il mérite une attention particulière de tous. Selon lui, rendre hommage à Roga-Roga c'est reconnaître sa valeur, son engagement, son influence sur la jeune génération des artistes du continent. « Roga-Roga est l'un des grands artistes qui se bat pour le développement de la musique congolaise. Il est une évidence que tout bon Congolais amoureux de la musique en général se souvienne que depuis plus d'une décennie, Roga-Roga porte haut la culture congolaise par cet art », a déclaré Privat Kaporedji, lors de l'émission "Fara-Fara", annonçant la date du concert.

« Nous avons pensé qu'il fallait l'immortaliser de son vivant, que son histoire soit scellée dans les annales car son existence est aujourd'hui une des expressions musicales les plus fortes au Congo et en Afrique francophone », a-t-il ajouté.

Né le 8 décembre 1991 à Brazzaville, Privat Octave Ngatse, de son nom de scène Kaporedji Mokolo Talangaï, leader ya mboka, est un artiste musicien-compositeur de nationalité congolaise. Il a commencé par se faire un nom dans la scène musicale de Brazzaville en 2017 avec son titre intitulé "Punda". Grâce à ce single, l'artiste du sixième arrondissement de la capitale devient influent et excelle plus vite dans la musique congolaise. Après beaucoup de singles, en 2020 il a lancé un autre qui se hisse parmi les meilleurs titres les plus écoutés dans son pays et qui traverse les frontières, intitulé "Elombé" qui signifie en français "une personne forte ou courageuse". Dans cette chanson, l'artiste parle d'une force de vie morale et non physique. En 2021, Mokolo Talangaï, leader ya mboka a produit un nouveau titre "Fimbo" qui signifie en français "chicote". Dans cette chanson qui a connu un succès dans l'industrie musicale 242, il fait comprendre au public que tout acte incivique est punissable.