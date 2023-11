Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Revaloriser le 'made in Congo'

La septième édition de Tropic business forum se tient à Brazzaville depuis le 15 novembre. Elle se veut un moment pour les experts, les entrepreneurs et les décideurs d'échanger et de partager leurs expériences dans le monde entrepreneurial. Le thème de cette année étant l'économie verte, les investisseurs et l'entrepreneuriat; un thème lié au quotidien des Congolais.

Pour amener les jeunes congolais présents à ce rendez-vous du donner et du recevoir, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Émilienne Raoul, les a exhortés à réfléchir sur les filières et secteurs pour honorer le drapeau du Congo avec la Zone de libre-échange d'Afrique centrale.

Émilienne Raoul a profité de cette rencontre pour féliciter les jeunes entrepreneurs réunis grâce à Tropic business forum que préside Felicia Guyno, une Congolaise de Brazzaville vivant en Afrique du Sud. Elle les a encouragés sur cette lancée, amorcée par sa génération mais qu'ils n'ont pas pu terminer.

Par ailleurs, elle a présenté son institution que les Congolais prennent pour une entreprise. En organisant cette rencontre, Tropic business summit voudrait promouvoir le made in Africa, en général et le made in Congo, en particulier.

Pour Félicia Guyno qui souhaite voir les participants à l'international, elle a invité les partipants à penser à apprendre la langue anglaise. «Tropic business summit, c'est la solution. Nous ne nous inscrivons pas dans la quantité, mais nous nous inscrivons dans la qualité. Nous voulons créer des ponts pour faire émerger notre région Afrique », a expliqué Mme Guyno qui appelle les Africains à se structurer.

Le mémorial Pierre-Savorgnan de Brazza est un lieu d'histoires et de culture. Invitée à prendre la parole à ces échanges, la directrice Belinda Ayessa s'associe à la confluence de sens et des intérêts. « Accueillir ce forum, c'est une manière pour le mémorial Pierre-Savorgnan de Brazza de s'associer à la confluence des sens et des intérêts qui, depuis 2017, vous n'avez jamais cessé de réunir les investisseurs de divers horizons : femmes et hommes de culture (...) Tous ceux qui comptent sur la construction d'une Afrique prospère et rayonnante», a précisé Mme Belinda Ayessa. Notons que les participants à ce Tropic business summit viennent du Bénin, de la France et d'autres pays amis.