Afrique: Elim Coupe du Monde 2026 - Alaixys Romao révèle ce qui a manqué au Togo contre le Soudan

Le défenseur togolais, Alaixys Romao, révèle ce qui a manqué au Togo après leur match nul 1-1 concédé face au Soudan, lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 disputée jeudi.

Un match nul d'entrée, comment appréciez-vous ce début des qualifications ?

Romao : c'est un peu mitigé en fait, selon le contexte du match. Mais, je pense qu'on a fait un match correct. Certes, ils ont réussi à marquer et mettre la pression au début de la première mi-temps, mais je pense qu'après, on a ramené un score nul. Je dirais qu'on a gagné un point, mais c'est mitigé comme je le disais et c'est difficile malgré le bon match qu'on a pu faire.

Plusieurs occasions créés, mais un seul but marqué. L'équipe va-t-elle travailler sur la finition des attaques ?

Romao : le côté positif, c'est qu'on arrive à se créer des occasions, de vraies occasions. Mais, il va falloir être plus tueur devant le but pour gagner ces genres de matchs. Puisque, c'est important de pouvoir gagner ces matchs-là à l'extérieur, surtout si on veut se qualifier pour la Coupe du Monde (2026).

Face au Sénégal à Lomé, l'apport du public sera décisif.

Romao : on a joué en Libye, mais il y a eu pas mal de Soudanais pour soutenir leur équipe. Donc, on attend aussi que tous les supporters soient là comme contre le Cap-Vert et beaucoup de monde. Donc, on compte sur vous pour nous supporter et apporter ce douzième homme qui pourrait nous donner la victoire.